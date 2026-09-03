Німеччина розкритикувала рішення Росії закрити Інститут Гете у Москві

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль розкритикував рішення російської влади закрити Інститут Гете у Москві.
Про це Вадефуль заявив під час зустрічі Веймарського трикутника зі своїми колегами з Франції та Польщі, цитує Handelsblatt.
За словами очільника німецького МЗС, установа виконувала важливу роль культурного посередника в Росії, і німецька сторона була готова продовжувати її роботу.
- Раніше під час урядової пресконференції в Берліні офіційний представник МЗС ФРН Мартін Ґізе заявив, що в разі закриття «Російського дому» в Берліні доведеться розірвати чинні угоди з Росією, які регулюють, зокрема, діяльність Гете-Інститут в Москві.
- Як відомо, після початку повномасштабної війни Росії проти України уряд Німеччини припинив усі форми міждержавного співробітництва з РФ, зокрема у сфері культури. Також федеральний уряд переглядає правову базу діяльності «Російського дому». Втім, для Німеччини лишаються важливими міжурядові угоди з Росією, яку регулюють діяльність культурних інститутів.
- Втім 1 вересня Німеччина офіційно звинуватила Росію в гібридній атаці у Лейпцигу. У відповідь на дію Москви очільник МЗС Йоганн Вадефуль оголосив про закриття генерального консульства Росії у Бонні та «Російського дому» в Берліні, який офіційно є культурним центром, але вважається осередком російського шпигунства. Після цього єдиним дипломатичним представництвом РФ у Німеччині залишиться посольство в Берліні.