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Німеччина розкритикувала рішення Росії закрити Інститут Гете у Москві

Глава МЗС сказав, що установа виконувала важливу роль культурного посередника в Росії, і німецька сторона була готова продовжувати її роботу.

Німеччина розкритикувала рішення Росії закрити Інститут Гете у Москві
Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль розкритикував рішення російської влади закрити Інститут Гете у Москві. 

Про це Вадефуль заявив під час зустрічі Веймарського трикутника зі своїми колегами з Франції та Польщі, цитує Handelsblatt.

За словами очільника німецького МЗС, установа виконувала важливу роль культурного посередника в Росії, і німецька сторона була готова продовжувати її роботу.

  • Раніше під час урядової пресконференції в Берліні офіційний представник МЗС ФРН Мартін Ґізе заявив, що в разі закриття «Російського дому» в Берліні доведеться розірвати чинні угоди з Росією, які регулюють, зокрема, діяльність Гете-Інститут в Москві. 
  • Як відомо, після початку повномасштабної війни Росії проти України уряд Німеччини припинив усі форми міждержавного співробітництва з РФ, зокрема у сфері культури. Також федеральний уряд переглядає правову базу діяльності «Російського дому». Втім, для Німеччини лишаються важливими міжурядові угоди з Росією, яку регулюють діяльність культурних інститутів.
  • Втім 1 вересня Німеччина офіційно звинуватила Росію в гібридній атаці у Лейпцигу. У відповідь на дію Москви очільник МЗС Йоганн Вадефуль оголосив про закриття генерального консульства Росії у Бонні та «Російського дому» в Берліні, який офіційно є культурним центром, але вважається осередком російського шпигунства. Після цього єдиним дипломатичним представництвом РФ у Німеччині залишиться посольство в Берліні.
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