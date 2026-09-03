Німеччина розкритикувала рішення Росії закрити Інститут Гете у Москві

Глава МЗС сказав, що установа виконувала важливу роль культурного посередника в Росії, і німецька сторона була готова продовжувати її роботу.

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Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль розкритикував рішення російської влади закрити Інститут Гете у Москві.

Про це Вадефуль заявив під час зустрічі Веймарського трикутника зі своїми колегами з Франції та Польщі, цитує Handelsblatt.

За словами очільника німецького МЗС, установа виконувала важливу роль культурного посередника в Росії, і німецька сторона була готова продовжувати її роботу.