У Молдові почастішали випадки вербування людей для диверсій

У Молдові спецслужби фіксують зростання кількості спроб вербування людей для диверсій за межами країни, здебільшого для дій, спрямованих проти України.

Про це пише Newsmaker.

Зазначається, що Служба інформації та безпеки Молдови фіксує зростання спроб вербування громадян через Telegram.

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За словами голови СІБ Олександру Мустяце, не йдеться про вербування для участі у війні.

«Вербують для диверсійної діяльності. Вона не спрямована проти Молдови. Є таке явище – «малоцінні агенти». Людей знаходять у Telegram. Їм пропонують від 20, 50, 100 євро та більше залежно від поставленого завдання. Часто це може бути: "сходи туди, зроби фотографію", "сходи в інше місце, сфотографуй", "подивися, що там". Потім, коли бачать, що людина втягується, збільшується і сума, і складність завдань. Може дійти до «піди, візьми сумку та поклади її під машину» чи чогось подібного. Зараз ми працюємо над цим спільно з колегами з України, оскільки багато хто орієнтований саме туди», — розповів глава СІБ.

За словами Мустяце, кількість залучених до такої діяльності громадян Молдови зростає. Однак поліція країни вже здійснила кілька успішних контроперацій спільно з українськими правоохоронцями.

На запитання журналіста, чи вербують громадян Молдови для здійснення різних дій на території України, голова СІБ відповів ствердно.

«Так. Ми бачили кілька таких випадків, про які повідомляли і українські, і молдавські сторони, коли людей затримували», – зауважив він.

За словами Мустяце, зараз СІБ фіксує зростання кількості громадян Молдови, залучених до подібної діяльності за кордоном, проте такої активності на території самої Молдови поки що не спостерігають.

"Але це означає, що ми маємо готуватися, і ми вже знаходимося в процесі інтенсивної підготовки", - додав Мустяце.