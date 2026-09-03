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На Мальті бізнесмена виправдали у гучній справі про вбивство журналістки

Присяжні переконані, що олігарх не причетний до злочину.

На Мальті бізнесмена виправдали у гучній справі про вбивство журналістки
"Справедливість для Дафне"
Фото: EPA/UPG

На Мальті суд зняв звинувачення у замовленні вбивства журналістки Дафне Каруани Галіції з відомого бізнесмена Йоргена Фенека.

Як пише Deutsche Welle, прокуратура не змогла довести, що 44-річний чоловік майже 10 років тому був ініціатором розміщення в автомобілі Галіції вибухового пристрою. Обвинувачення вважало мотивом злочину підготовку журналісткою матеріалу про корупцію.

Втім присяжні стали на бік Фенека: 8 із 9 проголосували за те, щоб скасувати щодо нього кримінальне переслідування. Якби не це рішення, бізнесмену загрожувало б довічне ув'язнення.

У справі вбивства представниці ЗМІ досі не поставлено крапку. 5 людей, які були безпосередніми виконавцями злочину, зараз вже відбувають покарання. Родина журналістки вважає виправдання Фенека несправедливим.

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