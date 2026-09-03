Киришський НПЗ зупинив роботу після атаки дронів

Нафтопереробний завод «Киришинефтеоргсинтез» («КИНЕФ») у Ленінградській області, який посідає друге місце за потужністю в Росії, повністю зупинив переробку нафти.

Про це пише Мілітарний.

За даними видання, завод зупинився після того, як 30 серпня українські дрони уразили його та пошкодили ключові установки, що забезпечують 48% потужності.

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Підприємство потужністю 20 млн тонн на рік, за обсягами переробки поступається лише Омському НПЗ (22 млн тонн).

На цьому заводі, який належить «Сургутнефтегазу» і є найбільшим постачальником палива до Санкт-Петербурга та північно-західних регіонів Росії, є ще дві установки — АТ-6 та АВТ-2.

«КИНЕФ» забезпечує 7% усього нафтоперероблення в Росії та випускає на рік 2 млн тонн бензину й 7 млн тонн дизельного палива, вже двічі цього року зупинявся на тривалі ремонти через атаки БпЛА — 26 березня та 5 травня.

Зазначається, що повністю відновити завод так і не вдалося: у серпні він працював із завантаженням близько 50%.