Киришський НПЗ зупинив роботу після атаки дронів

Нафтопереробний завод «Киришинефтеоргсинтез» («КИНЕФ») у Ленінградській області, який посідає друге місце за потужністю в Росії, повністю зупинив переробку нафти.
Про це пише Мілітарний.
За даними видання, завод зупинився після того, як 30 серпня українські дрони уразили його та пошкодили ключові установки, що забезпечують 48% потужності.
Підприємство потужністю 20 млн тонн на рік, за обсягами переробки поступається лише Омському НПЗ (22 млн тонн).
На цьому заводі, який належить «Сургутнефтегазу» і є найбільшим постачальником палива до Санкт-Петербурга та північно-західних регіонів Росії, є ще дві установки — АТ-6 та АВТ-2.
«КИНЕФ» забезпечує 7% усього нафтоперероблення в Росії та випускає на рік 2 млн тонн бензину й 7 млн тонн дизельного палива, вже двічі цього року зупинявся на тривалі ремонти через атаки БпЛА — 26 березня та 5 травня.
Зазначається, що повністю відновити завод так і не вдалося: у серпні він працював із завантаженням близько 50%.
- В серпні Сили оборони України уразили 12 російських НПЗ і 2 підприємства ВПК. Уражені російські НПЗ мають сукупну проєктну потужність близько 100 млн тонн нафтопродуктів на рік.