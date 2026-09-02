Мобілізаційний вік до 50–55: чи готова Рада до змін і що думають військові
Мобілізаційний вік до 50–55: чи готова Рада до змін і що думають військові
Україна звернулася до МСЕ з вимогою відключити нашу територію від зон обслуговування російської супутникової системи "Рассвет"
Україна звернулася до МСЕ з вимогою відключити нашу територію від зон обслуговування російської супутникової системи "Рассвет"
Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
На Одещині знайшли мертвою 15-річну дівчину: поліція затримала 19-річного односельця
На Одещині знайшли мертвою 15-річну дівчину: поліція затримала 19-річного односельця
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
Посол Італії в Україні вручив найвищу державну нагороду двом українським діячам мистецтва
ФотоПосол Італії в Україні вручив найвищу державну нагороду двом українським діячам мистецтва
"Організм був надто виснажений. Це фактор ризику і він реалізувався”. Що відбувається з колишніми полоненими після звільнення
"Організм був надто виснажений. Це фактор ризику і він реалізувався”. Що відбувається з колишніми полоненими після звільнення
​Стихійне лихо в Непалі: що відомо про долю 57 українців?
Фото​Стихійне лихо в Непалі: що відомо про долю 57 українців?
ГоловнаСвіт

У Норвегії за заявою Нафтогазу арештували російське судно для стягнення $4,22 млрд

Корабель не може тепер покинути порт Баренцбург на Свальбарді.

У Норвегії за заявою Нафтогазу арештували російське судно для стягнення $4,22 млрд
арештоване російське судно у Норвегії
Фото: Група Нафтогаз

Окружний суд Нур-Tрумс і Сенья у Норвегії арештував російське судно «Професор Молчанов» за заявою Групи Нафтогаз. 

Судно належить Російській Федерації і його використовують для комерційних експедиційних круїзів, повідомила пресслужба Нафтогазу.

Арешт має забезпечити виконання арбітражного рішення про стягнення з Росії близько $4,22 млрд, а також процентів і витрат, за незаконне захоплення активів Групи Нафтогаз в анексованому Криму. За рішенням суду, судно не може залишати порт Баренцбург на Свальбарді, де воно наразі перебуває.

  • Торік суд Парижа визнав і надав дозвіл на примусове виконання (exequatur) рішення Гаазького арбітражу щодо відшкодування збитків, завданих незаконною експропріацією активів Групи Нафтогаз у Криму в обсязі $5 млрд.
  • Як відомо, у жовтні 2016 року Нафтогаз розпочав арбітражне провадження проти Росії, вимагаючи компенсацію за незаконне захоплення Москвою майна Групи – з порушенням двостороннього договору про захист інвестицій між Україною та Росією. 
  • Після багаторічного арбітражного розгляду 12 квітня 2023 року трибунал, сформований під егідою Постійної палати третейського суду в Гаазі, зобов’язав Росію виплатити Нафтогазу понад 5 мільярдів доларів США за порушення умов договору. 
  • Попри арбітражне рішення, Росія відмовляється виплатити Нафтогазу присуджену суму. Відтак Нафтогаз ініціював міжнародну кампанію зі стягнення. Основна мета – забезпечити виконання арбітражного рішення в юрисдикціях, де Росія має активи.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies