Корабель не може тепер покинути порт Баренцбург на Свальбарді.

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Окружний суд Нур-Tрумс і Сенья у Норвегії арештував російське судно «Професор Молчанов» за заявою Групи Нафтогаз.

Судно належить Російській Федерації і його використовують для комерційних експедиційних круїзів, повідомила пресслужба Нафтогазу.

Арешт має забезпечити виконання арбітражного рішення про стягнення з Росії близько $4,22 млрд, а також процентів і витрат, за незаконне захоплення активів Групи Нафтогаз в анексованому Криму. За рішенням суду, судно не може залишати порт Баренцбург на Свальбарді, де воно наразі перебуває.