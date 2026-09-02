Окружний суд Нур-Tрумс і Сенья у Норвегії арештував російське судно «Професор Молчанов» за заявою Групи Нафтогаз.
Судно належить Російській Федерації і його використовують для комерційних експедиційних круїзів, повідомила пресслужба Нафтогазу.
Арешт має забезпечити виконання арбітражного рішення про стягнення з Росії близько $4,22 млрд, а також процентів і витрат, за незаконне захоплення активів Групи Нафтогаз в анексованому Криму. За рішенням суду, судно не може залишати порт Баренцбург на Свальбарді, де воно наразі перебуває.
- Торік суд Парижа визнав і надав дозвіл на примусове виконання (exequatur) рішення Гаазького арбітражу щодо відшкодування збитків, завданих незаконною експропріацією активів Групи Нафтогаз у Криму в обсязі $5 млрд.
- Як відомо, у жовтні 2016 року Нафтогаз розпочав арбітражне провадження проти Росії, вимагаючи компенсацію за незаконне захоплення Москвою майна Групи – з порушенням двостороннього договору про захист інвестицій між Україною та Росією.
- Після багаторічного арбітражного розгляду 12 квітня 2023 року трибунал, сформований під егідою Постійної палати третейського суду в Гаазі, зобов’язав Росію виплатити Нафтогазу понад 5 мільярдів доларів США за порушення умов договору.
- Попри арбітражне рішення, Росія відмовляється виплатити Нафтогазу присуджену суму. Відтак Нафтогаз ініціював міжнародну кампанію зі стягнення. Основна мета – забезпечити виконання арбітражного рішення в юрисдикціях, де Росія має активи.