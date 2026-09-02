В Німеччині на підстанції поблизу Кельна знайшли шість пускових пристроїв

Пускові пристрої виявили після підозри у спробі саботажу на підстанції в Бергхаймі.

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Після підозри у спробі саботажу на підстанції в Бергхаймі поблизу Кельна німецькі слідчі виявили у полі шість пускових пристроїв.

Про це повідомляє Zeit.

За словами керівника кримінальної поліції Міхаеля Ессера, пристрої, ймовірно, могли використовувати для запуску дроту над лініями електропередачі за допомогою піротехнічних засобів.

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Раніше міністр внутрішніх справ Північного Рейну-Вестфалії Герберт Ройль заявив про підозру в "антиконституційному саботажі" у зв’язку з інцидентом на підстанції.

Він не виключив, що за подією може стояти іноземна держава або ліві екстремісти.

Наразі слідчі встановлюють усі обставини інциденту та можливих причетних до нього осіб.