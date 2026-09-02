Фон дер Ляєн: ЄС розглядає запит України на ракети-перехоплювачі для Patriot

Також Україна та ЄС працюють над проєктом FREYA.

Євросоюз розглядає новий запит України на фінансування придбання ракет-перехоплювачів PAC-3 для систем ППО Patriot. Йдеться про кілька мільярдів євро.

Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час спільного підходу до преси у Брюсселі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, пише "Укрінформ".

"Сьогодні я можу підтвердити, що ми отримали новий платіжний запит. Він коштує кілька мільярдів євро і покриє витрати на протиповітряну оборону України, включаючи високосучасні системи протиповітряної оборони PAC-3 Patriot", – сказала фон дер Ляєн і додала, що процес "рухається у правильному напрямку".

Реклама

Окремо фон дер Ляєн повідомила про роботу України та Європи над проєктом FREYA, який передбачає створення власної протиракетної оборони.

"Водночас ми в Європі працюємо над проєктом FREYA з Україною. Це європейський проєкт зі створення власної протиракетної оборони", – зазначила вона.

Фон дер Ляєн зазначила, що цей проєкт доповнює фінансову підтримку України, зокрема кредит на 90 млрд євро.

"З червня ми видали 8,5 мільярда євро на безпілотники та ракети для України. І ці гроші також будуть спрямовані на придбання винищувачів у європейської промисловості", – сказала президентка Єврокомісії.

Україні бракує ракет-перехоплювачів до систем MIM-104 Patriot. Це єдина установка в Україні, яка здатна ефективно збивати ракети “Іскандер-М”, “Кинджал” і “Циркон”, що летять балістичною і квазібалістичною траєкторіями. Відповідно спостерігається тенденція до зниження ефективності у протидії таким типам ракет.

Агенція Associated Press на основі даних, наданих одним із американських чиновників з Пентагону та представником НАТО, стверджує, що Європа відчуває гострий дефіцит ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot. Видання зазначає, що Київ отримав за час повномасштабного вторгнення близько 600 перехоплювачів за понад 4 роки, натомість в Перській затоці США використали 1500 ракет за лічені місяці.