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У Єгипті 16 людей загинули внаслідок аварії автобуса

Причина аварії наразі невідома.

У Єгипті 16 людей загинули внаслідок аварії автобуса
Фото: BBC

Щонайменше 16 людей загинули внаслідок аварії автобуса на сході Єгипту. 28 людей отримали поранення.

Про це повідомляє BBC з посиланням на міністерство охорони здоров'я країни.

Аварія сталася на дорозі між містами Дахаб та Нувейба на березі Червоного моря в губернаторстві Південний Синай сьогодні зранку.

За інформацією міністерства, на місце аварії направили 20 машин швидкої допомоги. 

Причина аварії наразі невідома.

Цей район є популярним туристичним напрямком, який приваблює відвідувачів з усього світу.

  • У Єгипті смертельні ДТП трапляються часто. Влада повідомляє про майже 6 тисяч смертей у 2025 році. Аварії часто пояснюють необережним водінням та поганим станом доріг.
  • У серпні 18 людей загинули та 30 отримали поранення внаслідок зіткнення двох вантажівок у північно-східному губернаторстві Ісмаїлія.
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