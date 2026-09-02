У Єгипті 16 людей загинули внаслідок аварії автобуса

Щонайменше 16 людей загинули внаслідок аварії автобуса на сході Єгипту. 28 людей отримали поранення.
Про це повідомляє BBC з посиланням на міністерство охорони здоров'я країни.
Аварія сталася на дорозі між містами Дахаб та Нувейба на березі Червоного моря в губернаторстві Південний Синай сьогодні зранку.
За інформацією міністерства, на місце аварії направили 20 машин швидкої допомоги.
Причина аварії наразі невідома.
Цей район є популярним туристичним напрямком, який приваблює відвідувачів з усього світу.
- У Єгипті смертельні ДТП трапляються часто. Влада повідомляє про майже 6 тисяч смертей у 2025 році. Аварії часто пояснюють необережним водінням та поганим станом доріг.
- У серпні 18 людей загинули та 30 отримали поранення внаслідок зіткнення двох вантажівок у північно-східному губернаторстві Ісмаїлія.