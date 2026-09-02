У Єгипті 16 людей загинули внаслідок аварії автобуса

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Щонайменше 16 людей загинули внаслідок аварії автобуса на сході Єгипту. 28 людей отримали поранення.

Про це повідомляє BBC з посиланням на міністерство охорони здоров'я країни.

Аварія сталася на дорозі між містами Дахаб та Нувейба на березі Червоного моря в губернаторстві Південний Синай сьогодні зранку.

За інформацією міністерства, на місце аварії направили 20 машин швидкої допомоги.

Причина аварії наразі невідома.

Цей район є популярним туристичним напрямком, який приваблює відвідувачів з усього світу.