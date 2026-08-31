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Сибіга обговорив з очільником МЗС Єгипту безпекову ситуацію у Чорному морі

“Україна залишається відданою забезпеченню надійних продовольчих поставок до країн усього світу”.

Сибіга обговорив з очільником МЗС Єгипту безпекову ситуацію у Чорному морі
Андрій Сибіга поспілкувався з Бадром Абдельатті

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга обговорив з очільником МЗС Єгипту Бадром Абдельатті безпекову ситуацію у Чорному морі.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

“Я поінформував свого колегу про останні події на полі бою та поточні зусилля України, спрямовані на досягнення тривалого та всеосяжного миру”, – зазначив Сибіга.

Сибіга та Абдельатті, зокрема, говорили про безпекову ситуацію в Чорному морі та її наслідки для свободи судноплавства і глобальної продовольчої безпеки. 

“Україна залишається відданою забезпеченню надійних продовольчих поставок до країн усього світу”, – додав український міністр.

Дипломати також обмінялися думками щодо ширшої регіональної ситуації та розвитку подій на Близькому Сході. “Ми погодилися щодо важливості збереження нашого діалогу та підтримання контактів”, – зазначив Сибіга.

  • У серпні президент Володимир Зеленський говорив про виклики продовольчій безпеці та ситуацію в Чорноморському регіоні з президентом Єгипту Абделем Фаттахом Ас-Сісі. Україна є одним із найбільших постачальників продовольства для Єгипту і значної частини інших країн Африки, Близького Сходу. 
  • Ще у квітні йшлося, що Єгипет більше не прийматиме експортоване Росією зерно з наших тимчасово окупованих територій і водночас зацікавлений у збільшенні імпорту зерна з України. 
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