Сибіга обговорив з очільником МЗС Єгипту безпекову ситуацію у Чорному морі

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга обговорив з очільником МЗС Єгипту Бадром Абдельатті безпекову ситуацію у Чорному морі.
Про це повідомляє пресслужба МЗС.
“Я поінформував свого колегу про останні події на полі бою та поточні зусилля України, спрямовані на досягнення тривалого та всеосяжного миру”, – зазначив Сибіга.
Сибіга та Абдельатті, зокрема, говорили про безпекову ситуацію в Чорному морі та її наслідки для свободи судноплавства і глобальної продовольчої безпеки.
“Україна залишається відданою забезпеченню надійних продовольчих поставок до країн усього світу”, – додав український міністр.
Дипломати також обмінялися думками щодо ширшої регіональної ситуації та розвитку подій на Близькому Сході. “Ми погодилися щодо важливості збереження нашого діалогу та підтримання контактів”, – зазначив Сибіга.
- У серпні президент Володимир Зеленський говорив про виклики продовольчій безпеці та ситуацію в Чорноморському регіоні з президентом Єгипту Абделем Фаттахом Ас-Сісі. Україна є одним із найбільших постачальників продовольства для Єгипту і значної частини інших країн Африки, Близького Сходу.
- Ще у квітні йшлося, що Єгипет більше не прийматиме експортоване Росією зерно з наших тимчасово окупованих територій і водночас зацікавлений у збільшенні імпорту зерна з України.