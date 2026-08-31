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Росіяни повторно атакували птахофабрику на Чернігівщині. Також під атакою був енергообʼєкт

Окупанти влучили по приватному підприємству. 

Росіяни повторно атакували птахофабрику на Чернігівщині. Також під атакою був енергообʼєкт
Наслідки російської атаки на Чернігівщині
Фото: ДСНС

Упродовж минулої доби під російськими обстрілами була Чернігівщина. Ворог повторно вдарив по птахофабриці, атакував підприємство та обʼєкт енергетики. 

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Вʼячеслав Чаус. 

Ліквідація наслідків атаки на Чернігівщині
Фото: ДСНС
Ліквідація наслідків атаки на Чернігівщині

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Учора росіяни реактивними дронами влучили по території одного з приватних підприємств в Ічнянській громаді. Постраждали адміністративна та господарська будівлі, пошкоджено трактор. На місці влучання загасили пожежу.

 

У Чернігівському районі ворожі «Бандеролі» повторно атакували птахофабрику. Загорілися господарчі будівлі. На місці працювали рятувальники, пожежа ліквідована. 

 

Уночі у Ніжинському районі ворог масовано атакував ударними дронами об’єкт енергетики.

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