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Упродовж минулої доби під російськими обстрілами була Чернігівщина. Ворог повторно вдарив по птахофабриці, атакував підприємство та обʼєкт енергетики.

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Вʼячеслав Чаус.

Фото: ДСНС Ліквідація наслідків атаки на Чернігівщині

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Учора росіяни реактивними дронами влучили по території одного з приватних підприємств в Ічнянській громаді. Постраждали адміністративна та господарська будівлі, пошкоджено трактор. На місці влучання загасили пожежу.

У Чернігівському районі ворожі «Бандеролі» повторно атакували птахофабрику. Загорілися господарчі будівлі. На місці працювали рятувальники, пожежа ліквідована.

Уночі у Ніжинському районі ворог масовано атакував ударними дронами об’єкт енергетики.