За минулу добу 30 серпня росіяни вбили 5 і поранили 6 мешканців Донецької області.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Двох людей вбили у Билбасівці і по одній у Краматорську, Староварварівці та Степанівці.
Поранення отримали троє мешканців Слов’янська і по одній людині у Билбасівці, Краматорську, та Староварварівці.
- За 29 серпня на Донеччині через російські атаки поранені семеро людей. Руйнувань зазнали 28 цивільних об’єктів, з них 10 житлових будинків.
- З початку вторгнення росіяни вбили у регіоні 4286 осіб і поранили 10323. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.