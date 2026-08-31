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Росіяни вбили за минулу добу п’ятьох мешканців Донецької області

З початку вторгнення росіяни вбили у регіоні 4286 осіб.

Росіяни вбили за минулу добу п’ятьох мешканців Донецької області
Фото: EPA/UPG

За минулу добу 30 серпня росіяни вбили 5 і поранили 6 мешканців Донецької області.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Двох людей вбили у Билбасівці і по одній у Краматорську, Староварварівці та Степанівці.

Поранення отримали троє мешканців Слов’янська і по одній людині у Билбасівці, Краматорську, та Староварварівці.

  • За 29 серпня на Донеччині через російські атаки поранені семеро людей. Руйнувань зазнали 28 цивільних об’єктів, з них 10 житлових будинків.
  • З початку вторгнення росіяни вбили у регіоні 4286 осіб і поранили 10323. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

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