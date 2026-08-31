З початку вторгнення росіяни вбили у регіоні 4286 осіб.

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За минулу добу 30 серпня росіяни вбили 5 і поранили 6 мешканців Донецької області.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Двох людей вбили у Билбасівці і по одній у Краматорську, Староварварівці та Степанівці.

Поранення отримали троє мешканців Слов’янська і по одній людині у Билбасівці, Краматорську, та Староварварівці.