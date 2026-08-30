Головне за неділю, 30 серпня: наслідки удару по Милі, майже 190 боєзіткнень

Бойові дії на Донеччині, 186 бойових зіткнень, ворожі обстріли, Міжнародний день зниклих безвісти. Яким запам’ятається 1649-й день повномасштабної війни.

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Унаслідок ворожого удару по Київщині в селі Мила постраждали 52 людини, зокрема - п’ятеро дітей, а також пошкоджено близько 300 об’єктів, повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"Станом на зараз, на жаль, відомо, що внаслідок удару та подальшої детонації загинуло 38 людей. Мої співчуття рідним і близьким. Також поранення отримали 52 особи, серед них 5 дітей. У лікарнях залишаються 9 людей. Лікарі оцінюють їхній стан як середній", - написав він у Telegram.

Ткаченко також повідомив, що наразі в Милі та прилеглих населених пунктах близько 300 пошкоджених об’єктів, з них більше 200 приватні будинки та 14 багатоповерхівок.

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Докладніше – в новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 30 серпня на фронті від початку доби відбулося 186 боєзіткнень.

Ворог найбільш активний на Покровському та Костянтинівському напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 30 серпня – в новині.

101-ша бригада, яка зараз діє на Дружківському та Костянтинівському напрямках, просить допомогти полагодити машину підрозділу.

Автомобіль вийшов із ладу після удару російського FPV дрона. На щастя, особовий склад залишився живим, проте пошкоджено системи керування, і машина потребує ремонту.

Реквізити для допомоги військовим:

Посилання на «Банку».

Номер картки: 4874 1000 3253 7964

Мета збору — 50 000 гривень.

Сьогодні у Міжнародний день зниклих безвісти у Кирилівській церкві відбувся Молебень за військовополонених, повідомляє кореспондент LB.ua.

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Участь у ньому взяли родини військовослужбовців, духовенство, капелани, представники державних інституцій та ветерани.

Подробиці та фото – в нашому репортажі.

В Україні зниклими безвісти за особливих обставин вважаються щонайменше 114 тис. осіб.

Насильницькі зникнення стали одним з інструментів російського терору на тимчасово окупованих територіях нашої країни.

Київ для розшуку зниклих, встановлення їхнього місцеперебування та документування порушень міжнародного гуманітарного права взаємодіє з ООН, Міжнародним комітетом Червоного Хреста, Міжнародною комісією з питань зниклих безвісти та іншими партнерами.

Більше інформації – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня - на нашому сайті.

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