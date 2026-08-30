Унаслідок російських обстрілів Київської області постраждали ще дві людини.
Про це повідомили у ДСНС.
У Фастівському та Вишгородському районах внаслідок влучання та падіння уламків ворожих БпЛА виникли пожежі.
У селі Віта-Поштова Фастівського району загорівся приватний житловий будинок. Внаслідок атаки постраждала одна людина. Пожежу ліквідовали.
У селі Осещина Вишгородського району внаслідок ворожої атаки загорілися два металеві вагончики. Також на місці події виявлено одну потерпілу особу.
Досі тривають роботи із ліквідації наслідків російського удару по складах у селі Мила на Київщині. Кількість загиблих людей зросла до 38. Четверо вважаються зниклими безвісти, їх шукають, а 20 мешканців, зокрема дві дитини, постраждали.
Російські військові завдали у Милі удару безпілотником типу "Герань-4". Після влучання на складах детонували боєприпаси, що призвело до масштабних руйнувань і жертв.
На місці атаки загинув селищний голова Дмитрівки Тарас Дідич, який прибув туди після удару.
- З 27 серпня Росія завдає безперевних ударів малими групами БпЛА по столиці і області.