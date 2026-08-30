У Фастівському та Вишгородському районах внаслідок влучання та падіння уламків дронів ворога виникли пожежі.

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Унаслідок російських обстрілів Київської області постраждали ще дві людини.

Про це повідомили у ДСНС.

У Фастівському та Вишгородському районах внаслідок влучання та падіння уламків ворожих БпЛА виникли пожежі.

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У селі Віта-Поштова Фастівського району загорівся приватний житловий будинок. Внаслідок атаки постраждала одна людина. Пожежу ліквідовали.

У селі Осещина Вишгородського району внаслідок ворожої атаки загорілися два металеві вагончики. Також на місці події виявлено одну потерпілу особу.

Наслідки обстрілів росіянами Київської області

Досі тривають роботи із ліквідації наслідків російського удару по складах у селі Мила на Київщині. Кількість загиблих людей зросла до 38. Четверо вважаються зниклими безвісти, їх шукають, а 20 мешканців, зокрема дві дитини, постраждали.

Російські військові завдали у Милі удару безпілотником типу "Герань-4". Після влучання на складах детонували боєприпаси, що призвело до масштабних руйнувань і жертв.

На місці атаки загинув селищний голова Дмитрівки Тарас Дідич, який прибув туди після удару.