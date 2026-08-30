Заступницею Хмари з питань ОПК стане Ганна Гвоздяр

Заступницею міністра оборони Євгенія Хмари з питань оборонно-промислового комплексу і експорту стане Ганна Гвоздяр.
Про це Хмара повідомив під час спілкування зі журналістами.
Окремо Міністерство посилюватиме напрями цифрової трансформації та когнітивної війни.
Для цифрового напряму розглядається людина з бойовим досвідом і досвідом роботи в Міністерстві оборони. Для когнітивної війни кандидатура вже підібрана, завдання визначені.
На початку серпня Микола Швидкий став заступником міністра з питань фронту.
У липні уряд призначив двох заступників очільника міністерства: Любов Галан відповідає за розвиток і збереження людського капіталу Сил оборони, а Сергій Боєв повернувся міноборони для роботи з міжнародними партнерами.
“Пріоритет – збереження команди Міністерства оборони. У Міністерстві залишаються сильні фахівці з компетенцією і державною позицією. Їхнє завдання забезпечити спадковість роботи, продовжити важливі проєкти і посилити ті напрями, які потребують додаткової уваги”, – сказав міністр.