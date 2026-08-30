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Заступницею Хмари з питань ОПК стане Ганна Гвоздяр

Окремо Міністерство оборони посилюватиме цифрову трансформацію та напрям когнітивної війни. 

Заступницею Хмари з питань ОПК стане Ганна Гвоздяр
Ганна Гвоздяр
Фото: Макс Требухов

Заступницею міністра оборони Євгенія Хмари з питань оборонно-промислового комплексу і експорту стане Ганна Гвоздяр.

Про це Хмара повідомив під час спілкування зі журналістами.

Окремо Міністерство посилюватиме напрями цифрової трансформації та когнітивної війни. 

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Для цифрового напряму розглядається людина з бойовим досвідом і досвідом роботи в Міністерстві оборони. Для когнітивної війни кандидатура вже підібрана, завдання визначені.

На початку серпня Микола Швидкий став заступником міністра з питань фронту. 

У липні уряд призначив двох заступників очільника міністерства: Любов Галан відповідає за розвиток і збереження людського капіталу Сил оборони, а Сергій Боєв повернувся міноборони для роботи з міжнародними партнерами.

“Пріоритет – збереження команди Міністерства оборони. У Міністерстві залишаються сильні фахівці з компетенцією і державною позицією. Їхнє завдання забезпечити спадковість роботи, продовжити важливі проєкти і посилити ті напрями, які потребують додаткової уваги”, – сказав міністр.

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