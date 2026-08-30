У Херсоні є постраждалі унаслідок нових атак армії окупантів

Російська армія продовжує атакувати Херсон, повідомили у міській військовій адміністрації.
Сьогодні окупанти вдарили по центру обласного центру, а також Корабельному та Дніпровському районах.
Близько 06:40 під дроновий удар у Корабельному районі потрапила 57-річна херсонка. Співробітники поліції доставили її до лікарні.
Попередньо, в потерпілої – вибухова травма.
Також до медиків по допомогу звернулись двоє постраждалих внаслідок дронових атак ворога в Дніпровському районі.
49-річний херсонець дістав вибухову травму, контузію, уламкові поранення приблизно о 09:10.
Чоловік 45 років потрапив під удар російського безпілотника близько 09:30. У нього – контузія, вибухова травма та уламкові поранення.
До однієї з херсонських лікарень доправлено двох постраждалих внаслідок атаки ворожого безпілотника близько години тому в Центральному районі.
67-річна жінка та чоловік 78 років отримали контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові, уламкові поранення.
Наразі медики дообстежують потерпілих. Їхній стан оцінюють як середньої тяжкості.
Близько 12:20 ворог з дрона атакував центральну частину міста. Постраждав 60-річний херсонець. Він отримав контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми, уламкові поранення.
Чоловіка доставили до лікарні для надання необхідної медичної допомоги. Наразі триває дообстеження.
- Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомляв, що сьогодні зранку внаслідок ударів дронами по Корабельному району загинули двоє людей. Ще один чоловік 44 років отримав поранення. В нього вибухова травма, осколкові поранення грудної клітини і відкритий перелом стопи.