Росія з самого ранку атакує Херсон

За минулу добу ворог убив в області одну людину, понад 20 були поранені.

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Російська армія з самого ранку атакує Херсон. Внаслідок ударів дронами по Корабельному району загинули двоє людей. Особи цих чоловіків встановлюють.

Ще один чоловік 44 років отримав поранення. В нього вибухова травма, осколкові поранення грудної клітини і відкритий перелом стопи, повідомив голова ОВА Прокудін.

Учора протягом доби росіяни вбили в області одну людину, ще 26 були поранені.

Під ворожим авіаційним, дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Берислав, Білозерка, Комишани, Новорайськ, Раківка, Тараса Шевченка, Урожайне, Олександрівка, Станіслав, Качкарівка, Нововоронцовка, Золота Балка, Костирка, Берегове, Кізомис, Миколаївка, Милове, Михайлівка, Тягинка, Чайчине, Лиманець, Вітрове, Понятівка, Микільське, Дар'ївка, Зарічне, Інгулець, Ясна Поляна, Ульяновка, Федорівка, Токарівка, Іванівка та Херсон.

«російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 7 багатоповерхівок та 15 приватних будинків. Також окупанти понівечили стільникову вежу, газогін, магазин, автівки швидкої та приватні автомобілі», – повідомив Прокудін.

Учора зі звільнених громад регіону евакуювали 3 людини. Якщо ви бажаєте виїхати до більш безпечних місць, звертайтеся до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951.