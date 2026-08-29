Росіяни атакували Київ балістикою та крилатими ракетами. 15 загиблих, понад 30 поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою та крилатими ракетами. 15 загиблих, понад 30 поранених (оновлено)
Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
З фінальної редакції Програми уряду на 2026-2027 зникли мінімальна пенсія 6000 гривень і орієнтир зарплати вчителя
ЕксклюзивЗ фінальної редакції Програми уряду на 2026-2027 зникли мінімальна пенсія 6000 гривень і орієнтир зарплати вчителя
В Україні завдяки неонатальному скринінгу виявили понад тисячу випадків рідкісних захворювань у новонароджених
В Україні завдяки неонатальному скринінгу виявили понад тисячу випадків рідкісних захворювань у новонароджених
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
У психіатричних лікарнях не мають перебувати стабільні пацієнти з деменцією, — Гончар
У психіатричних лікарнях не мають перебувати стабільні пацієнти з деменцією, — Гончар
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
Мобілізаційний вік до 50–55: чи готова Рада до змін і що думають військові
Мобілізаційний вік до 50–55: чи готова Рада до змін і що думають військові
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія з самого ранку атакує Херсон

За минулу добу ворог убив в області одну людину, понад 20 були поранені. 

Росія з самого ранку атакує Херсон
Армія окупантів
Фото: змі окупантів

Російська армія з самого ранку атакує Херсон. Внаслідок ударів дронами по Корабельному району загинули двоє людей. Особи цих чоловіків встановлюють.

Ще один чоловік 44 років отримав поранення. В нього вибухова травма, осколкові поранення грудної клітини і відкритий перелом стопи, повідомив голова ОВА Прокудін. 

Учора протягом доби росіяни вбили в області одну людину, ще 26 були поранені. 

Під ворожим авіаційним, дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Берислав, Білозерка, Комишани, Новорайськ, Раківка, Тараса Шевченка, Урожайне, Олександрівка, Станіслав, Качкарівка, Нововоронцовка, Золота Балка, Костирка, Берегове, Кізомис, Миколаївка, Милове, Михайлівка, Тягинка, Чайчине, Лиманець, Вітрове, Понятівка, Микільське, Дар'ївка, Зарічне, Інгулець, Ясна Поляна, Ульяновка, Федорівка, Токарівка, Іванівка та Херсон. 

«російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 7 багатоповерхівок та 15 приватних будинків. Також окупанти понівечили стільникову вежу, газогін, магазин, автівки швидкої та приватні автомобілі», – повідомив Прокудін. 

Учора зі звільнених громад регіону евакуювали 3 людини. Якщо ви бажаєте виїхати до більш безпечних місць, звертайтеся до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951. 

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies