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Найбільша кількість зіткнень минулої доби була на Покровському напрямку

Сили оборони зупинили там 41 атаку. 

Найбільша кількість зіткнень минулої доби була на Покровському напрямку
Застосування самохідних артилерійських установок Archer 45-ю артилерійська бригада ЗСУ показала
Фото: 45 ОАБр

Розпочалася 1648-ма доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 242 бойових зіткнення.

Окупант завдав 77 авіаційних ударів, під час яких скинув 284 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 9213 дронів-камікадзе та здійснили 2987 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, повідомили в Генштабі.

На Сумщині артилерійських обстрілів ворога зазнали населені пункти Мала Корчаківка, Біловоди, Шпиль, Юнаківка, Могриця, Олексіївка, Уланове, Іволжанське та Яструбщина. Крім того, авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Товстодубове, Нова Січ та Храпівщина.

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На Північно-Слобожанському та Курському напрямках минулої доби наші захисники зупинили один ворожий штурм.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили вісім атак противника. Загарбники намагалися просунутися в районі Стариці, а також у напрямках Захарівки, Охрімівки та Волохівки.

На Куп’янському напрямку ворог один раз атакував у напрямку Новоосинового.

Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти 11 разів атакували в районах Лимана та Діброви, а також у напрямках Шийківки, Греківки та Ставків.

На Слов’янському напрямку ворог здійснив вісім штурмових дій у районах Закітного та Кривої Луки, а також у напрямку Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку окупанти п'ять разів атакували у напрямках населених пунктів Заповідне та Юрківка.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 24 атаки. Загарбники вели штурмові дії в районах Костянтинівки, Іллінівки та Новоселівки.

Найбільшу кількість штурмових дій зафіксовано на Покровському напрямку, де захисники зупинили 41 атаку. Ворог був активним у районах Котлиного, Сергіївки та Молодецького, а також здійснював штурми у напрямках Торецького, Софіївки, Вільного, Добропілля, Новогришиного, Удачного, Муравки, Біляківки та Новопавлівки.

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На Олександрівському напрямку загарбники здійснили п’ять атак у напрямках населених пунктів Піддубне, Маліївка та Рибне.

На Гуляйпільському напрямку окупанти 15 разів атакували позиції наших оборонців. Ворог намагався просунутися в районі Гіркого, а також у напрямках Різдвянки, Долинки, Копанів та Єгорівки.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили чотири спроби противника просунутися вперед у напрямках Красногірського та Новопавлівки.

На Придніпровському напрямку минулої доби ворог штурмових дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

«Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний спротив на всіх ділянках фронту. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження живої сили противника та три пункти управління безпілотними літальними апаратами», – повідомили в Генштабі.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1420 осіб. Також знешкоджено три танки, чотири бойові броньовані машини, 25 артилерійських систем, три реактивні системи залпового вогню, дев'ять наземних робототехнічних комплексів, 1360 безпілотних літальних апаратів, 318 одиниць автомобільної та чотири одиниці спеціальної техніки ворога.

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