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Вночі ворог атакував двома ракетами і 267 БпЛА

Захисники знешкодили 233 дрони. 

У ніч на 29 серпня, починаючи з 18:00, Росія атакувала Україну протикорабельною ракетою «Онікс», балістичною ракетою «Іскандер-М» і 267 ударними БпЛА, зокрема реактивними, та дронами-імітаторами. Ракетами била з Криму, дронами і «Бандеролями» – з Курська, Орла, Міллерова, Приморсько-Ахтарська, Донецька і Криму. 

За попередньою інформацією станом на 8:30, захисники знешкодили 233 ворожих БпЛА типу «Шахед», «Гербера» і дрони інших типів на півночі, півдні, сході, центрі країни. Про це повідомили в Повітряних силах

«Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях. Крім того, частина ворожих засобів ураження не досягла своїх цілей, інформація щодо них уточнюється. Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА», – йдеться у повідомленні. 

Відбиття атаки
Фото: Повітряні сили
Відбиття атаки

Учора вдень, 6.30 по 19.00, Росія атакувала Україну сімома S8000 «Бандероль» та 96 ударними БпЛА. Більшість дронів були спрямовані на столицю. 

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