Бойові дії на Донеччині, 207 бойових зіткнень, ворожі обстріли, удар по АЗС у Харкові. Яким запам’ятається 1647-й день повномасштабної війни.

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Російська армія другу добу поспіль тероризує ударами Київську область. Наслідки ударів зафіксували в Фастівському, Бориспільському, Вишгородському, Броварському і Бучанському районах.

Станом на 15 годину ліквідація наслідків тривала в Бучанському районі. Через постійну загрозу повторних ударів рятувальники змушені переривати роботи.

За оновленими даними станом на 21:00, У Бориспільському районі внаслідок атаки поранена людина. Чоловік отримав осколкове поранення, його госпіталізували.

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З ночі 27 серпня росіяни запускають хвилі дронів майже безперервно. Основним напрямком удару є Київ і область.

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький заслухав доповіді міністра внутрішніх справ та керівника ДСНС щодо ворожого удару у Бучанському районі Київської області, де виникла пожежа з детонацією.

Він зазначив, що на місці працюють поліцейські, рятувальники, вибухотехніки та всі екстрені служби. Вживаються невідкладні заходи для захисту та порятунку людей, за потреби — їх евакуації. Залучені всі необхідні сили та засоби для ліквідації наслідків атаки.

"Але, на жаль, вже зараз можна констатувати факт, що жахлива трагедія у Вишневому не стала уроком. На пʼятому році повномасштабного вторгнення робити одні і ті самі помилки — це злочинна недбалість. І всі винні, без винятків, мають понести суворе покарання, щоб такі ситуації більше не повторювалися", - заявив Корецький.

28 серпня ввечері внаслідок ворожої атаки у Бучанському районі Київщини горять складські приміщення. Пожежа супроводжується вибухами. Тимчасово перекрито рух усіх транспортних засобів на ділянці траси М-06 «Київ — Чоп» з 15-го по 32-й км.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 28 серпня на фронті від початку доби відбулося 207 бойових зіткнень.

Найбільше ворожих штурмів зафіксовано на Покровському напрямку - 31.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 28 серпня – в новині.

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Служба безпеки України заявила про ураження стратегічного бомбардувальника Ту-95МС на військовому аеродромі "Енгельс" у Саратовській області Росії.

Для атаки використали далекобійні безпілотники, які подолали близько 800 км до цілі. Окрім бомбардувальника, українські дрони, за попередньою інформацією, уразили склад боєприпасів та об'єкт із паливно-мастильними матеріалами.

У СБУ зазначили, що це вже другий Ту-95МС, який служба уразила впродовж останніх місяців. Під час попередньої атаки 17 липня один із таких літаків зазнав критичних пошкоджень – у нього була повністю відірвана хвостова частина.

28 серпня російські окупанти вдарили по Слобідському району Харкова.

Міський голова Ігор Терехов повідомив, що удар припав на АЗС. Відомо про одну загиблу людину. Керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив згодом про ще п’ятьох потерпілих.

Пізніше прокуратура Харківщини повідомила, що ворог для обстрілу застосував реактивний БпЛА типу «Герань-4». "Ще четверо чоловіків постраждали. Крім АЗС, також пошкоджено автобус та авто", - уточнила прокуратура.

Станом на день 28 серпня внаслідок повені та зсувів ґрунту в Непалі загинули не менше 538 людей. У Китаї заявили про п'ятьох загиблих. Оновлені дані наводить CBS News.

Понад 900 осіб з боку Катманду станом на ранок вважалися зниклими безвісти, повідомляло BBC з посиланням на поліцію Непалу.

Уряд Непалу повідомив про 537 іноземних громадян, з якими не було зв'язку з моменту повені. У цьому списку 178 громадян Індії, 65 американців, 53 українці (за даними українського МЗС – 56), 51 малайзієць, 33 австралійці та 33 громадяни Великої Британії.

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Непальська армія заявила про порятунок 900 людей з найбільш постраждалих районів, серед них 119 туристів.

Більше інформації – в новині.

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