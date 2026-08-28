З тимчасово окупованих територій евакуювали ще 16 українців

27 серпня з тимчасово окупованих територій вдалось евакуювати 16 українців.
Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець.
Серед них - літнього віку, маломобільні громадяни, українців із проблемами зі здоров’ям, родини з дітьми.
"І кожному з них потрібен був свій маршрут, свої документи, свої рішення і своя допомога", - зазначив Лубінець.
Він додав, що за останні два тижні за сприяння Офісу Омбудсмана додому вдалося повернути 23 громадяни України.
Евакуація відбувалась у взаємодії з Міжнародним комітетом Червоного Хреста та з допомогою Карітасу.
Найстаршій людині, яку вдалось повернути — 88 років. А наймолодшому — 11 років. Це хлопчик, який має цукровий діабет і перебуває на постійній інсулінотерапії.
Також з ТОТ евакуювали 17-річного хлопця, який попри перебування в окупації, вступив до українського вишу.
- У межах ініціативи Bring Kids Back UA до України вдалося повернути вісім молодих людей. Вони перебували на тимчасово окупованих територіях.