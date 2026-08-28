З тимчасово окупованих територій евакуювали ще 16 українців

За останні два тижні вдалося повернути 23 громадянина України.

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27 серпня з тимчасово окупованих територій вдалось евакуювати 16 українців.

Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець.

Серед них - літнього віку, маломобільні громадяни, українців із проблемами зі здоров’ям, родини з дітьми.

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"І кожному з них потрібен був свій маршрут, свої документи, свої рішення і своя допомога", - зазначив Лубінець.

Він додав, що за останні два тижні за сприяння Офісу Омбудсмана додому вдалося повернути 23 громадяни України.

Евакуація відбувалась у взаємодії з Міжнародним комітетом Червоного Хреста та з допомогою Карітасу.

Найстаршій людині, яку вдалось повернути — 88 років. А наймолодшому — 11 років. Це хлопчик, який має цукровий діабет і перебуває на постійній інсулінотерапії.

Також з ТОТ евакуювали 17-річного хлопця, який попри перебування в окупації, вступив до українського вишу.