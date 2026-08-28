Російська армія другу добу поспіль тероризує ударами Київську область. Наслідки ударів зафіксували в Фастівському, Бориспільському, Вишгородському, Броварському і Бучанському районах.
Станом на зараз пошкоджено 14 складських приміщень, 16 приватних домогосподарств, три багатоквартирні будинки і 16 авто. Про це повідомив голова ОВА Тимур Ткаченко.
«Це терор проти мирних людей. Під ударом ворожих БпЛА – цивільні об’єкти: приватні та багатоквартирні будинки, складські приміщення, автомобілі, підприємства», – сказав він.
На місцях ударів працюють усі необхідні служби. Атака триває.
З ночі 27 серпня росіяни запускають хвилі дронів майже безперервно. Основним напрямком удару є Київ і область. Вночі 28 серпня росіяни атакували термінал Нової пошти в Білогородській громаді. Працівники вціліли.
Ворог використав тактику повторних ударів: через годину після першого удару двічі вдарив у те саме місце.