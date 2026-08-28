Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
Владислав Польський, командир роти, який вивіз пікапом поранених: «Ще хвилин 10–15, і все було б сумно»
Владислав Польський, командир роти, який вивіз пікапом поранених: «Ще хвилин 10–15, і все було б сумно»
Голова ОУН Богдан Червак: «Коновалець принципово відмовлявся від посад в уряді, бо вважав, що головне — це збройні сили, фронт»
Голова ОУН Богдан Червак: «Коновалець принципово відмовлявся від посад в уряді, бо вважав, що головне — це збройні сили, фронт»
З фінальної редакції Програми уряду на 2026-2027 зникли мінімальна пенсія 6000 гривень і орієнтир зарплати вчителя
ЕксклюзивЗ фінальної редакції Програми уряду на 2026-2027 зникли мінімальна пенсія 6000 гривень і орієнтир зарплати вчителя
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
В Україні завдяки неонатальному скринінгу виявили понад тисячу випадків рідкісних захворювань у новонароджених
В Україні завдяки неонатальному скринінгу виявили понад тисячу випадків рідкісних захворювань у новонароджених
Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
Росіяни атакували Київ балістикою та крилатими ракетами. 15 загиблих, понад 30 поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою та крилатими ракетами. 15 загиблих, понад 30 поранених (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Дроновий терор Київської області триває другу добу: ушкодження є в п'яти районах

Ворог атакував 14 складів і близько 20 житлових будинків. 

Дроновий терор Київської області триває другу добу: ушкодження є в п'яти районах
Наслідки атаки в Київській області
Фото: Білогородський сільський голова в Facebook

Російська армія другу добу поспіль тероризує ударами Київську область. Наслідки ударів зафіксували в Фастівському, Бориспільському, Вишгородському, Броварському і Бучанському районах. 

Станом на зараз пошкоджено 14 складських приміщень, 16 приватних домогосподарств, три багатоквартирні будинки і 16 авто. Про це повідомив голова ОВА Тимур Ткаченко. 

«Це терор проти мирних людей. Під ударом ворожих БпЛА – цивільні об’єкти: приватні та багатоквартирні будинки, складські приміщення, автомобілі, підприємства», – сказав він. 

Реклама

На місцях ударів працюють усі необхідні служби. Атака триває. 

З ночі 27 серпня росіяни запускають хвилі дронів майже безперервно. Основним напрямком удару є Київ і область. Вночі 28 серпня росіяни атакували термінал Нової пошти в Білогородській громаді. Працівники вціліли.

Ворог використав тактику повторних ударів: через годину після першого удару двічі вдарив у те саме місце. 

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies