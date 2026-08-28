Ворог атакував 14 складів і близько 20 житлових будинків.

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Російська армія другу добу поспіль тероризує ударами Київську область. Наслідки ударів зафіксували в Фастівському, Бориспільському, Вишгородському, Броварському і Бучанському районах.

Станом на зараз пошкоджено 14 складських приміщень, 16 приватних домогосподарств, три багатоквартирні будинки і 16 авто. Про це повідомив голова ОВА Тимур Ткаченко.

«Це терор проти мирних людей. Під ударом ворожих БпЛА – цивільні об’єкти: приватні та багатоквартирні будинки, складські приміщення, автомобілі, підприємства», – сказав він.

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На місцях ударів працюють усі необхідні служби. Атака триває.

З ночі 27 серпня росіяни запускають хвилі дронів майже безперервно. Основним напрямком удару є Київ і область. Вночі 28 серпня росіяни атакували термінал Нової пошти в Білогородській громаді. Працівники вціліли.

Ворог використав тактику повторних ударів: через годину після першого удару двічі вдарив у те саме місце.