Минулої доби росіяни вбили мешканця Малотаранівки на Донеччині

Минулої доби росіяни вбили мешканця Малотаранівки у Донецькій області.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
У Краматорську три людини отримали поранення.
Російські війська вчора скинули на житлову забудову Краматорська сім авіабомб. Унаслідок удару пошкоджено щонайменше 16 багатоквартирних будинків та інші об’єкти цивільної інфраструктури.
З початку вторгнення окупанти вбили у регіоні 4280 осіб і поранили 10304. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи