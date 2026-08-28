Минулої доби росіяни вбили мешканця Малотаранівки на Донеччині

З початку вторгнення окупанти вбили у регіоні 4280.

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Минулої доби росіяни вбили мешканця Малотаранівки у Донецькій області.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

У Краматорську три людини отримали поранення.

Російські війська вчора скинули на житлову забудову Краматорська сім авіабомб. Унаслідок удару пошкоджено щонайменше 16 багатоквартирних будинків та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

З початку вторгнення окупанти вбили у регіоні 4280 осіб і поранили 10304. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи