Сили оборони вчора знищили 1630 окупантів і 3 засоби ППО ворога

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.08.26 склали:

Упродовж минулої доби армія РФ втратила 1630 солдатів, 3 танки, 55 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 3 засоби ППО, 16 НРК, 493 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн і 2 штуки спецтехніки.

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Від початку повномасштабного вторгнення втрати армії РФ склали близько 1 483 780 осіб.

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