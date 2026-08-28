Сили оборони вчора знищили 1630 окупантів і 3 засоби ППО ворога

Упродовж минулої доби армія РФ втратила 1630 солдатів, 3 танки, 55 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 3 засоби ППО, 16 НРК, 493 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн і 2 штуки спецтехніки.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.08.26 склали:
- особового складу – близько 1 483 780 (+1 630) осіб,
- танків – 12 307 (+3) од.
- бойових броньованих машин – 25 237 (+0) од.
- артилерійських систем – 48 749 (+55) од.
- РСЗВ – 2 067 (+2) од.
- засоби ППО – 1 593 (+3) од.
- літаків – 440 (+0) од.
- гелікоптерів – 354 (+0) од.
- наземні робототехнічні комплекси – 2 420 (+16) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 485 024 (+1 657) од.
- крилаті ракети – 5 060 (+8) од.
- кораблі / катери – 35 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 140 741 (+493) од.
- спеціальна техніка – 4 604 (+2) од.
Дані уточнюються.