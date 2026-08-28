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Сили оборони вчора знищили 1630 окупантів і 3 засоби ППО ворога

Від початку повномасштабного вторгнення втрати армії РФ склали близько 1 483 780 осіб.

Сили оборони вчора знищили 1630 окупантів і 3 засоби ППО ворога
ілюстративне фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж минулої доби армія РФ втратила 1630 солдатів, 3 танки, 55 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 3 засоби ППО, 16 НРК, 493 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн і 2 штуки спецтехніки. 

Про це повідомив Генштаб. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.08.26 склали:

  • особового складу – близько 1 483 780 (+1 630) осіб,
  • танків – 12 307 (+3) од.
  • бойових броньованих машин – 25 237 (+0) од.
  • артилерійських систем – 48 749 (+55) од.
  • РСЗВ – 2 067 (+2) од.
  • засоби ППО – 1 593 (+3) од.
  • літаків – 440 (+0) од.
  • гелікоптерів – 354 (+0) од.
  • наземні робототехнічні комплекси – 2 420 (+16) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 485 024 (+1 657) од.
  • крилаті ракети – 5 060 (+8) од.
  • кораблі / катери – 35 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 140 741 (+493) од.
  • спеціальна техніка – 4 604 (+2) од.

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

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