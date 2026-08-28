Російські регіони та окуповану територію вночі атакували дрони

Є інформація про влучання по НПЗ.

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Уночі 28 серпня декілька російських регіонів перебували під дроновими ударами. Губернатор Ярославської області Міхаіл Євраєв повідомив про повітряну тривогу. Рух в бік Москви перекрили, пише Astra з посиланням на Євраєва.

За попередньою інформацією, там під ударом перебував НПЗ. Про вибухи повідомляли і в Саратові.

Також безпілотники атакували Підмосков'я і Москву. Сєргєй Собянін сказав, що два дрони, які летіли на Москву, збили.

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Про загрозу ударів попередили також у Владімірській і Іванівській областях.

Мешканці Енгельса, де розташовано аеродром, повідомляли про велику кількість дронів та вибухи в місті.

Не лише російську, а й окуповану територію вночі атакували безпілотниками. Так званий губернатор Севастополя Міхаіл Развожаєв повідомив про чотирьох поранених.

У Донецькій області внаслідок атаки є перебої зі світлом.