В Україні завдяки неонатальному скринінгу виявили понад тисячу випадків рідкісних захворювань у новонароджених
В Україні завдяки неонатальному скринінгу виявили понад тисячу випадків рідкісних захворювань у новонароджених
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
Росіяни атакували Київ балістикою та крилатими ракетами. 15 загиблих, понад 30 поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою та крилатими ракетами. 15 загиблих, понад 30 поранених (оновлено)
Владислав Польський, командир роти, який вивіз пікапом поранених: «Ще хвилин 10–15, і все було б сумно»
Владислав Польський, командир роти, який вивіз пікапом поранених: «Ще хвилин 10–15, і все було б сумно»
Голова ОУН Богдан Червак: «Коновалець принципово відмовлявся від посад в уряді, бо вважав, що головне — це збройні сили, фронт»
Голова ОУН Богдан Червак: «Коновалець принципово відмовлявся від посад в уряді, бо вважав, що головне — це збройні сили, фронт»
З фінальної редакції Програми уряду на 2026-2027 зникли мінімальна пенсія 6000 гривень і орієнтир зарплати вчителя
ЕксклюзивЗ фінальної редакції Програми уряду на 2026-2027 зникли мінімальна пенсія 6000 гривень і орієнтир зарплати вчителя
ГоловнаСуспільствоВійна

Російські регіони та окуповану територію вночі атакували дрони

Є інформація про влучання по НПЗ. 

Уночі 28 серпня декілька російських регіонів перебували під дроновими ударами. Губернатор Ярославської області Міхаіл Євраєв повідомив про повітряну тривогу. Рух в бік Москви перекрили, пише Astra з посиланням на Євраєва. 

За попередньою інформацією, там під ударом перебував НПЗ. Про вибухи повідомляли і в Саратові. 

Також безпілотники атакували Підмосков'я і Москву. Сєргєй Собянін сказав, що два дрони, які летіли на Москву, збили. 

Реклама

Про загрозу ударів попередили також у Владімірській і Іванівській областях. 

Мешканці Енгельса, де розташовано аеродром, повідомляли про велику кількість дронів та вибухи в місті. 

Не лише російську, а й окуповану територію вночі атакували безпілотниками. Так званий губернатор Севастополя Міхаіл Развожаєв повідомив про чотирьох поранених.

У Донецькій області внаслідок атаки є перебої зі світлом. 

Крим
Фото: развожаєв
Крим

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies