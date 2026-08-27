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Росія почала вербувати громадян Індонезії для участі у війні проти України

Зафіксовано вже щонайменше 8 випадків.

Росія почала вербувати громадян Індонезії для участі у війні проти України
Фото: СЗРУ/Telegram

Росія продовжує систематично залучати іноземців до участі у війні проти України. Зафіксовані випадки вербування громадян Індонезії. 

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Розвідка отримала документи щонайменше на вісім громадян Індонезії, яких завербували до лав окупаційної армії РФ.

"Для кремля кожен завербований чужинець виконує одразу кілька функцій: зокрема закриває кадрову діру на фронті та працює аргументом пропаганди про нібито глобальну підтримку «сво». Ще одна причина вербування іноземців – зростаюче невдоволення в середині країни соціально-економічним станом, війною і планами нової хвилі мобілізації та, відповідно, скороченням охочих добровільно укласти контракт. Індонезія стала останнім прикладом цієї моделі", - йдеться в повідомленні.

Росія обіцяє іноземцям високі виплати, небойову роботу, прискорене громадянства і соціальні гарантії. Це вже відпрацьована раніше модель з громадянами Непалу, Куби, Кенії та Індії: більшість із них опинялася на передовій без підготовки, а частина гинула вже в перші тижні.

Індонезія, найбільша мусульманська країна світу з населенням понад 280 мільйонів людей.

  • Російський телеком-гігант «Ростелеком» перетворився на цифрове око Кремля і витрачає величезні ресурси на стеження за громадянами. За підсумками першого півріччя цього року чистий борг компанії досяг 731,56 млрд рублів
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