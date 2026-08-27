Росіяни атакували Київ балістикою та крилатими ракетами. 15 загиблих, понад 30 поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою та крилатими ракетами. 15 загиблих, понад 30 поранених (оновлено)
Програма уряду без гривень: як з тексту зникли мінімальна пенсія і зарплата вчителя
Програма уряду без гривень: як з тексту зникли мінімальна пенсія і зарплата вчителя
З фінальної редакції Програми уряду на 2026-2027 зникли мінімальна пенсія 6000 гривень і орієнтир зарплати вчителя
ЕксклюзивЗ фінальної редакції Програми уряду на 2026-2027 зникли мінімальна пенсія 6000 гривень і орієнтир зарплати вчителя
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
Владислав Польський, командир роти, який вивіз пікапом поранених: «Ще хвилин 10–15, і все було б сумно»
Владислав Польський, командир роти, який вивіз пікапом поранених: «Ще хвилин 10–15, і все було б сумно»
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Голова ОУН Богдан Червак: «Коновалець принципово відмовлявся від посад в уряді, бо вважав, що головне — це збройні сили, фронт»
Голова ОУН Богдан Червак: «Коновалець принципово відмовлявся від посад в уряді, бо вважав, що головне — це збройні сили, фронт»
ГоловнаСуспільствоВійна

ДБР анонсувало нові підозри у справах про фіктивні виплати військовим

Правоохоронці проводять понад 70 обшуків у різних регіонах України.

ДБР анонсувало нові підозри у справах про фіктивні виплати військовим
ДБР
Фото: З відкритих джерел

Державне бюро розслідувань разом із СБУ та Генштабом ЗСУ проводять масштабну спецоперацію «Справедливість для бійців». 

Наразі правоохоронці здійснюють понад 70 обшуків у різних регіонах України, а підозри у найближчий час можуть отримати ще понад 20 осіб, повідомила радниця з питань комунікацій ДБР Тетяна Сапьян, передає «Укрінформ».

Слідчі дії відбуваються у межах 21 кримінального провадження. Найбільший блок порушень стосується незаконного нарахування йта отримання бойових виплат особам, які насправді не перебували на передовій.

Крім того, правоохоронці розслідують випадок незаконного використання праці солдатів. Ідеться про ситуації, коли командири відправляли підлеглих будувати чи ремонтувати власні будинки замість виконання військових обов'язків. 

Ще дев'ять проваджень стосуються корупційних зловживань, і ДБР готує нові підозри фігурантам після вилучення всіх доказів.

  • Того ж дня стало відомо, що пʼятьох депутатів Київської облради та чотирьох їхніх родичів підозрюють у шахрайстві з бюджетними коштами. Йдеться про схему із виплатами за програмою «Турбота».
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies