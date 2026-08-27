ДБР анонсувало нові підозри у справах про фіктивні виплати військовим

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Державне бюро розслідувань разом із СБУ та Генштабом ЗСУ проводять масштабну спецоперацію «Справедливість для бійців».

Наразі правоохоронці здійснюють понад 70 обшуків у різних регіонах України, а підозри у найближчий час можуть отримати ще понад 20 осіб, повідомила радниця з питань комунікацій ДБР Тетяна Сапьян, передає «Укрінформ».

Слідчі дії відбуваються у межах 21 кримінального провадження. Найбільший блок порушень стосується незаконного нарахування йта отримання бойових виплат особам, які насправді не перебували на передовій.

Крім того, правоохоронці розслідують випадок незаконного використання праці солдатів. Ідеться про ситуації, коли командири відправляли підлеглих будувати чи ремонтувати власні будинки замість виконання військових обов'язків.

Ще дев'ять проваджень стосуються корупційних зловживань, і ДБР готує нові підозри фігурантам після вилучення всіх доказів.