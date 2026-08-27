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На Херсонщині впродовж дня внаслідок російських атак загинула людина, ще девʼятеро отримали поранення.

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура.

"Сьогодні росіяни атакували населені пункти Херсонщини із застосуванням авіації, артилерії та безпілотників різних типів. Станом на 17:30 внаслідок російських атак одна людина загинула, ще девʼятеро цивільних постраждали", - йдеться в повідомленні.

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Вранці у Херсоні внаслідок атаки FPV-дрона загинув чоловік 1967 року народження. Упродовж дня в місті внаслідок атак FPV-дронів та скидання вибухових пристроїв постраждали семеро цивільних, ще одна людина постраждала внаслідок авіаційного удару.

Внаслідок ворожих атак у селищі Білозерка також постраждала людина.

Пошкоджено житлові будинки, будівлю закладу освіти та цивільний транспорт.

Розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1, ч. 2 ст. 438 КК України). Прокурори спільно зі слідчими продовжують фіксувати наслідки російських атак та документувати воєнні злочини, вчинені збройними силами держави-агресора.