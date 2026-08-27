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​ГУР оприлюднило дані про 35 підприємств, задіяних у виробництві російських "Іскандерів"

"Усі оприлюднені підприємства, суб’єкти та об’єкти мають стати пріоритетом номер один в санкційній політиці цивілізованого світу".

​ГУР оприлюднило дані про 35 підприємств, задіяних у виробництві російських "Іскандерів"
розрахунки ракетних комплексів «Іскандер-М» під час військових навчань «Запад-2025» у нерозголошеному місці в Росії.
Фото: EPA/UPG

Головне управління розвідки Міністерства оборони оприлюднило на порталі “War&Sanctions” дані 35 підприємств, задіяних у виробництві балістичних ракет "Іскандер-М".

Про це повідомила пресслужба ГУР.

"ГУР МО на порталі “War&Sanctions” оприлюднює 140 російських та іноземних компонентів, ідентифікованих в балістичній ракеті 9М723 “Искандер-М”, дані 35 підприємств, задіяних у кооперації з виробництва таких ракет, а також понад 100 їх посадових осіб та працівників", - йдеться в повідомленні. 

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Зазначається, що в останні місяці Росія використовує балістичне озброєння як основний засіб своїх повітряних нападів. 

"Те, що такі удари відбуваються переважно вночі, а час підльоту балістики до української столиці становить лише кілька хвилин, свідчить про їх суто терористичний характер. Така тактика націлена на залякування українців, примус до миру будь-якою ціною, а не на справедливих для України та цивілізованого світу умовах", - наголосили в ГУР.

В одному з комбінованих ракетних ударів по Києву цього літа ворог вперше застосував оновлені балістичні ракети 9М723-2, також відомі під умовною назвою “Искандер-1000”. Зазначена ракета входить до складу комплексу під назвою “Бора-М”. Оновлена ракета за рахунок збільшеного двигуна і, відповідно, збільшеної пускової установки здатна уражати цілі на відстані до 550 км (390 км у 9М723-1). Решта частин ракети залишилася ідентичною до 9М723-1.

Розпочинаючи серію публікацій про російську балістику, ГУР оприлюднює додаткові деталі щодо виробництва балістичних ракет 9М723 оперативно-тактичного ракетного комплексу “Искандер-М”. Нова сторінка на порталі об'єднує в собі декілька наборів даних:

  • інтерактивна 3D-модель ракети, її основні складові, понад 170 компонентів російського та іноземного виробництва, ідентифікованих в застосованих зразках;
  • 82 російські та два білоруські підприємства, задіяні у кооперації з виробництва цих ракет;
  • 108 ключових посадових осіб та працівників основних підприємств кооперації;
  • 121 одиниця технологічного іноземного обладнання, яке ці підприємства використовують.

Значна частина цих даних сьогодні оприлюднена вперше - 140 компонентів, 35 підприємств і 108 фізичних осіб.

У ГУР зазначили, що незважаючи на постійні спроби з локалізації, ракета 9М723 все ще містить значну частку іноземної компонентної бази. Лише чверть із 140 опублікованих сьогодні компонентів виготовляється російськими підприємствами, майже половина — 63 — виробниками зі США, по 8 — зі Швейцарії та Білорусі, по 4 — з Німеччини та Тайваню, 3 — з КНР.

В одній з найважливіших складових системи наведення ракети — блоці обробки польотної інформації, отриманої з лазерного гіроскопа, — лише 5 із 43 компонентів вироблені в Росії.

Найбільш критичні – мікропроцесор, ПЛІС, пам’ять, цифро-аналогові та аналого-цифрові перетворювачі – американських та тайванських виробників - DM&P Electronics, Xilinx (входить до AMD), Atmel (входить до Microchip Technology), Winbond Electronics, Micron Technology, Analog Devices.

"Усі оприлюднені підприємства, суб’єкти та об’єкти мають стати пріоритетом номер один в санкційній політиці цивілізованого світу, адже досвід останніх місяців показав, що жодна країна не здатна забезпечити достатню кількість засобів для збиття десятків балістичних ракет щоночі", - наголосили в ГУР.

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