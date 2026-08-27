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В Україні вже понад два мільйони ветеранів, - омбудсман

Лубінець наголосив, що це - питання, яке впливатиме на українське суспільство та державу щонайменше наступні 30 років. 

В Україні вже понад два мільйони ветеранів, - омбудсман
Дмитро Лубінець
Фото: Дмитро Лубінець

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що зараз Україні вже понад 2 млн ветеранів, і їхня кількість зростатиме, а ветеранська політика впливатиме на українське суспільство та державу щонайменше наступні 30 років.

Про це він сказав під час презентації Спеціальної доповіді "Про стан реалізації ветеранської політики в Україні".

Лубінець розповів, що над доповіддю працювали понад два роки. В її основу лягли звернення ветеранів і ветеранок, які надходять із 2022 року.

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"Проведення моніторингових візитів, експертних досліджень, використані окремі експертні матеріали, які були напрацьовані як громадськими організаціями, так і нашими міжнародними партнерами. І головне, ми зібрали інформацію від небайдужих людей, які працюють у цій тематиці", – зазначив уповноважений.

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За результатами опитування, майже половина ветеранів вважають, що держава сьогодні робить недостатньо для захисту їхніх прав. Водночас 30% опитаних знають про державні послуги, але не зверталися по них або не знають, як їх отримати.

"Понад 16% опитаних заявили про негативний досвід щодо отримання послуг для ветеранів", – додав Лубінець.

Раніше президент Володимир Зеленський доручив уряду підготувати нову програму підтримки ветеранів, яка ефективніше використовувати державні та місцеві ресурси. Відповідні зміни Кабінет Міністрів має представити до свята Покрови.

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