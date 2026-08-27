Росіяни скинули на Краматорськ сім авіабомб: поранені двоє людей

Російські війська вночі знову атакували Краматорськ на Донеччині. По житловій забудові міста окупанти скинули сім авіабомб.

Про це повідомляє ДСНС України.

Унаслідок удару постраждали двоє людей, пошкоджено щонайменше 16 багатоквартирних будинків та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

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Через обстріл у місті також виникли пожежі. В одному з п’ятиповерхових будинків удар зруйнував частину сходової клітки. Четверо мешканців опинилися заблокованими у своїх квартирах на четвертому та п’ятому поверхах.

На допомогу людям прибули рятувальники. Щоб дістатися до заблокованих мешканців, вони розібрали близько 150 кілограмів будівельних конструкцій, після чого евакуювали людей із пошкодженої будівлі. Крім того, надзвичайники загасили пожежу, яка спалахнула у квартирі іншого п’ятиповерхового будинку.

Фото: ДСНС України

Фото: ДСНС України