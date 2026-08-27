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Росіяни скинули на Краматорськ сім авіабомб: поранені двоє людей

Ворожі війська били по житловій забудові міста вночі.

Росіяни скинули на Краматорськ сім авіабомб: поранені двоє людей
Нічний удар по Краматорську
Фото: ДСНС України

Російські війська вночі знову атакували Краматорськ на Донеччині. По житловій забудові міста окупанти скинули сім авіабомб. 

Про це повідомляє ДСНС України.

Унаслідок удару постраждали двоє людей, пошкоджено щонайменше 16 багатоквартирних будинків та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

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Через обстріл у місті також виникли пожежі. В одному з п’ятиповерхових будинків удар зруйнував частину сходової клітки. Четверо мешканців опинилися заблокованими у своїх квартирах на четвертому та п’ятому поверхах.

На допомогу людям прибули рятувальники. Щоб дістатися до заблокованих мешканців, вони розібрали близько 150 кілограмів будівельних конструкцій, після чого евакуювали людей із пошкодженої будівлі. Крім того, надзвичайники загасили пожежу, яка спалахнула у квартирі іншого п’ятиповерхового будинку.

Фото: ДСНС України

Фото: ДСНС України

  • За минулу добу вороги вбили мешканця Краматорська у Донецькій області, також у місті є 2 поранених. Так само дві людини отримали поранення від рук росіян у Дружківці. Троє поранених є у Слов'янську і по одному у Курициному та Очеретиному.
  • Загалом росіяни обстріляли 16 населених пунктів Донецької області. Поліція зафіксувала 1 353 ворожих атаки по лінії фронту та житловому сектору області.
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