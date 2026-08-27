Українські розвідки дали бриф про підготовку нової хвилі мобілізації в Росії: планують набрати ще 600 000 військових

Найімовірніше про нову хвилю мобілізації в Росії оголосять після виборів до Держдуми.

Україна має інформацію, що російський генеральний штаб уже підготував варіант додаткової мобілізації в 2026-2027 рр. Росія розраховує набрати сукупно 600 000 осіб: по 300 тисяч кожного року. Мобілізувати зібралися, зокрема, правоохоронців і ширше коло ув'язнених, що відбувають покарання в тюрмах і таборах.

Таку інформацію Головного управління розвідки і Служби зовнішньої розвідки оприлюднили на сайті президента. За даними розвідок, насамперед Росія хоче доукомплектовувати з’єднання і військові частини, що воюють проти українців, а також підрозділи російських військ, які зараз формуються.

Для придушення можливих негативних соціальних і економічних наслідків переведення російських регіонів у жорсткіший воєнний режим готують силове реагування. Найбільше проблеми з контрактуванням проявляються в Дагестані, Орловському і Володимирському регіонах.

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У межах підготовки до додаткової хвилі мобілізації і залучення кримінальних елементів на контракти в Росії вже почали змінювати законодавство і підзаконні акти, суттєво посилювати контроль за військовим обліком і створювати механізми додаткового рекрутингу осіб, що відбувають покарання в тюрмах і таборах. Розробляють і додаткові заходи примусу.

«До категорій засуджених, яких залучатимуть на військову службу в окупаційному контингенті, додали осіб із незнятою/непогашеною судимістю за 11 статтями КК РФ, серед них – за контрабанду отруйних, радіоактивних та вибухових речовин, зброї, наркотичних речовин тощо; бандитизм та організацію або участь у злочинному угрупованні (банді); організацію незаконної міграції; порушення вимог безпеки об’єктів паливно-енергетичного комплексу та незаконне поводження, викрадення або вимагання ядерних матеріалів або радіоактивних речовин; інших статей КК. Російське керівництво погодило й поширення процесів мобілізації та/або контрактування на окремі кількісно значущі категорії жінок, які відбувають покарання в тюрмах і таборах», – йдеться у повідомленні.

Крім того, триває визначення квот для мобілізації правоохоронців.

«Не виключене проведення підготовки частини мобілізованих на полігонах Республіки Білорусь», – розповіли розвідки.

За інформацією ГУР і СЗР, зараз план нової хвилі мобілізації продовжують опрацьовувати. Ймовірно, Кремль оголосить про неї після виборів 18-20 вересня.

Контекст

За час повномасштабної війни Росія лише раз оголошувала офіційну хвилю мобілізації – восени 2022 року. Вона хотіла набрати 300 000 резервістів. Після цього тривала прихована мобілізація: лави окупантів продовжували поповнюватися, зокрема за рахунок іноземців-контрактників.

Цього літа українська влада попередила про намір Росії оголосити ще одну хвилю мобілізації. Президент казав, що вона насамперед стосуватиметься російських регіонів і не торкнеться мешканців Москви й Петербурга. За наявними даними, новобранців використовуватимуть залежно від ситуації на фронті: Владімір Путін може кинути їх або на захоплення Донецької області, або для наступу з півночі.