У Херсоні протягом минулої доби внаслідок атак російських FPV-дронів виникли пожежі у житловому секторі. Загоряння сталися в різних районах міста.
Про це повідомляє ДСНС України.
Через влучання безпілотників спалахнули два приватні будинки, триповерховий багатоквартирний будинок, а також квартири на четвертому та дев’ятому поверхах. Під час ліквідації однієї з пожеж рятувальникам довелося евакуювати людей із задимленої квартири.
Усі займання вдалося загасити, попри загрозу повторних російських атак. Інформації про постраждалих нема.
Як інформує Херсонська ОВА, вранці 27 серпня дві жінки звернулися по медичну допомогу після ранкових атак російських дронів. Удари сталися у Корабельному та Дніпровському районах Херсона.
У 38-річної потерпілої медики діагностували вибухову та закриту черепно-мозкову травми, контузію і струс головного мозку. Жінку госпіталізували.Ще одна постраждала – 51-річна херсонка. Вона отримала вибухову травму та контузію. Медичну допомогу жінка отримуватиме амбулаторно.