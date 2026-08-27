Додати LB.ua як бажане джерело в Google

У Херсоні протягом минулої доби внаслідок атак російських FPV-дронів виникли пожежі у житловому секторі. Загоряння сталися в різних районах міста.

Про це повідомляє ДСНС України.

Через влучання безпілотників спалахнули два приватні будинки, триповерховий багатоквартирний будинок, а також квартири на четвертому та дев’ятому поверхах. Під час ліквідації однієї з пожеж рятувальникам довелося евакуювати людей із задимленої квартири.

Реклама

Усі займання вдалося загасити, попри загрозу повторних російських атак. Інформації про постраждалих нема.

Фото: ДСНС України

Фото: ДСНС України

Фото: ДСНС України

Як інформує Херсонська ОВА, вранці 27 серпня дві жінки звернулися по медичну допомогу після ранкових атак російських дронів. Удари сталися у Корабельному та Дніпровському районах Херсона.

У 38-річної потерпілої медики діагностували вибухову та закриту черепно-мозкову травми, контузію і струс головного мозку. Жінку госпіталізували.Ще одна постраждала – 51-річна херсонка. Вона отримала вибухову травму та контузію. Медичну допомогу жінка отримуватиме амбулаторно.