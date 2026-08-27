Росіяни атакували Київ балістикою та крилатими ракетами. 15 загиблих, понад 30 поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою та крилатими ракетами. 15 загиблих, понад 30 поранених (оновлено)
Владислав Польський, командир роти, який вивіз пікапом поранених: «Ще хвилин 10–15, і все було б сумно»
Владислав Польський, командир роти, який вивіз пікапом поранених: «Ще хвилин 10–15, і все було б сумно»
Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
Голова ОУН Богдан Червак: «Коновалець принципово відмовлявся від посад в уряді, бо вважав, що головне — це збройні сили, фронт»
Голова ОУН Богдан Червак: «Коновалець принципово відмовлявся від посад в уряді, бо вважав, що головне — це збройні сили, фронт»
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
З фінальної редакції Програми уряду на 2026-2027 зникли мінімальна пенсія 6000 гривень і орієнтир зарплати вчителя
ЕксклюзивЗ фінальної редакції Програми уряду на 2026-2027 зникли мінімальна пенсія 6000 гривень і орієнтир зарплати вчителя
Програма уряду без гривень: як з тексту зникли мінімальна пенсія і зарплата вчителя
Програма уряду без гривень: як з тексту зникли мінімальна пенсія і зарплата вчителя
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
ГоловнаСуспільствоВійна

У Херсоні через атаки російських безпілотників горіли житлові будинки та квартири

Ворожа армія била по місту FPV- дронами.

У Херсоні через атаки російських безпілотників горіли житлові будинки та квартири
Наслідки обстрілу Херсона
Фото: ДСНС України

У Херсоні протягом минулої доби внаслідок атак російських FPV-дронів виникли пожежі у житловому секторі. Загоряння сталися в різних районах міста.

Про це повідомляє ДСНС України.

Через влучання безпілотників спалахнули два приватні будинки, триповерховий багатоквартирний будинок, а також квартири на четвертому та дев’ятому поверхах. Під час ліквідації однієї з пожеж рятувальникам довелося евакуювати людей із задимленої квартири. 

Реклама

Усі займання вдалося загасити, попри загрозу повторних російських атак. Інформації про постраждалих нема.

Фото: ДСНС України

Фото: ДСНС України

Фото: ДСНС України

Як інформує Херсонська ОВА, вранці 27 серпня дві жінки звернулися по медичну допомогу після ранкових атак російських дронів. Удари сталися у Корабельному та Дніпровському районах Херсона.

У 38-річної потерпілої медики діагностували вибухову та закриту черепно-мозкову травми, контузію і струс головного мозку. Жінку госпіталізували.Ще одна постраждала – 51-річна херсонка. Вона отримала вибухову травму та контузію. Медичну допомогу жінка отримуватиме амбулаторно.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies