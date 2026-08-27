Росіяни всю ніч били по Київській області: ушкоджено склади й будинки в 4 районах

Усю ніч 27 серпня російська армія атакувала Київську область дронами й балістикою. У Бориспільському районі виникла пожежа в складських приміщеннях. Ліквідація триває.
Про наслідки атаки повідомив голова ОВА Тимур Ткаченко. Він зазначив, що на місці удару по Бориспільському району працюють усі необхідні служби.
«Також пошкоджені складські приміщення у Фастівському районі та по одному приватному будинку у Броварському та Вишгородському районах», – йдеться в повідомленні Ткаченка.
Повітряна тривога триває. Ворог атакує реактивними дронами.
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