Росіяни всю ніч били по Київській області: ушкоджено склади й будинки в 4 районах

Станом на ранок інформації про поранених немає.

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Усю ніч 27 серпня російська армія атакувала Київську область дронами й балістикою. У Бориспільському районі виникла пожежа в складських приміщеннях. Ліквідація триває.

Про наслідки атаки повідомив голова ОВА Тимур Ткаченко. Він зазначив, що на місці удару по Бориспільському району працюють усі необхідні служби.

«Також пошкоджені складські приміщення у Фастівському районі та по одному приватному будинку у Броварському та Вишгородському районах», – йдеться в повідомленні Ткаченка.

Повітряна тривога триває. Ворог атакує реактивними дронами.

В Києві пошкоджено гімназію і комунальний медичний заклад у Шевченківському районі. В Подільському уламки впали в двір між будинками.