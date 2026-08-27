У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
Росіяни атакували Київ балістикою та крилатими ракетами. 15 загиблих, понад 30 поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою та крилатими ракетами. 15 загиблих, понад 30 поранених (оновлено)
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Владислав Польський, командир роти, який вивіз пікапом поранених: «Ще хвилин 10–15, і все було б сумно»
Владислав Польський, командир роти, який вивіз пікапом поранених: «Ще хвилин 10–15, і все було б сумно»
Голова ОУН Богдан Червак: «Коновалець принципово відмовлявся від посад в уряді, бо вважав, що головне — це збройні сили, фронт»
Голова ОУН Богдан Червак: «Коновалець принципово відмовлявся від посад в уряді, бо вважав, що головне — це збройні сили, фронт»
З фінальної редакції Програми уряду на 2026-2027 зникли мінімальна пенсія 6000 гривень і орієнтир зарплати вчителя
ЕксклюзивЗ фінальної редакції Програми уряду на 2026-2027 зникли мінімальна пенсія 6000 гривень і орієнтир зарплати вчителя
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
Програма уряду без гривень: як з тексту зникли мінімальна пенсія і зарплата вчителя
Програма уряду без гривень: як з тексту зникли мінімальна пенсія і зарплата вчителя
Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
ГоловнаСуспільствоВійна

Вчора на фронті було майже 230 боїв. Найбільше – на Покровському та Костянтинівському напрямках

Сили оборони уразили дев’ять пунктів управління, сім районів зосередження живої сили противника, три артилерійські системи, 10 пунктів управління БпЛА та три інші важливі об’єкти противника.

Вчора на фронті було майже 230 боїв. Найбільше – на Покровському та Костянтинівському напрямках
українські військові
Фото: Генштаб ЗСУ

Розпочалася 1646-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 229 бойових зіткнень, а найбільше боїв пройшло на Покровському та Костянтинівському напрямках. 

Про це повідомив Генштаб. 

Вчора противник завдав 88 авіаційних ударів, під час яких скинув 294 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 11 150 дронів-камікадзе та здійснили 3288 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, 47 — із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Реклама

Артилерійських обстрілів ворога, зокрема, зазнали населені пункти Винторівка, Кореньок, Кіндратівка, Корчаківка, Кружок, Бачівськ, Сопич, Атинське, Нескучне, Волфине, Безсалівка, Яструбщина Сумської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили дев’ять пунктів управління, сім районів зосередження живої сили противника, три артилерійські системи, 10 пунктів управління БпЛА та три інші важливі об’єкти противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби зафіксовано 10 боєзіткнень. Водночас агресор здійснив 52 обстріли позицій наших військ і населених пунктів. Також противник завдав трьох авіаударів із застосуванням шести КАБ.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 10 атак противника. Загарбники намагалися просунутися в районах населених пунктів Приліпка, Стариця, Синельникове, Вільча, Лиман, Вовчанські Хутори.

На Куп’янському напрямку відбулася одна наступальна дія ворога в напрямку Радьківки.

Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти сім разів атакували в районі Лимана та у бік населених пунктів Греківка й Новоселівка.

На Слов’янському напрямку противник здійснив шість штурмових дій у районах населених пунктів Озерне, Закітне, Крива Лука та у бік Миколаївки.

На Краматорському напрямку російські загарбники проводили три наступальні дії в районі Федорівки Другої та Никифорівки.

Реклама

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 28 атак. Загарбники вели штурмові дії у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Новоселівка, Русин Яр, Нове Шахове та в бік Миколайпілля.

Тридцять одну атаку здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Білицьке, Василівка, Сергіївка, Світле, Новий Донбас, Мирне, Філія, Новопавлівка та в районах Удачного, Новоолександрівки й Молодецького.

На Олександрівському напрямку ворог здійснив п’ять атак у бік Піддубного та в районі Рибного.

На Гуляйпільському напрямку окупанти дев’ять разів атакували позиції наших захисників. Ворог намагався просунутися в бік населених пунктів Воздвижівка, Добропілля, Чарівне, Новоселівка та в районі Білогір’я й Лугівського.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили чотири спроби противника просунутися вперед у бік населених пунктів Мала Токмачка, Новоандріївка, Лук’янівське.

На Придніпровському напрямку минулої доби ворог штурмових дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

  • Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1400 осіб. Також знешкоджено чотири танки, сім бойових броньованих машин, 53 артилерійські системи, три реактивні системи залпового вогню, два засоби ППО, 17 наземних робототехнічних комплексів, 1762 безпілотні літальні апарати, 494 одиниці автомобільної та 10 одиниць спеціальної техніки ворога.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies