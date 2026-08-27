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​Генштаб підтвердив ураження ракетами основного і запасного пунктів ворога біля Донецька

Також підтверджене ураження інших цілей росіян. 

​Генштаб підтвердив ураження ракетами основного і запасного пунктів ворога біля Донецька
Фото: Генштаб

Вчора, 26 серпня, та в ніч на сьогодні підрозділи Сил оборони України поцілили по низці важливих об'єктів противника. Зокрема в районі Донецька ракетами повітряного базування уражено основний та запасний командні пункти російських окупантів.

Про це розповіли у Генштабі

Також у районі Чонгара Херсонської області іншими засобами поцілили в ремонтно-відновлювальний підрозділ противника та пункт управління БпЛА в Оленівці на ТОТ українського Криму.

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Крім того уражені райони зосередження живої сили окупантів у районах Новопетрівки Запорізької області та Восході (ТОТ АР Крим).

Ступінь завданих збитків та втрати ворога уточнюються.

За результатами аналізу додаткових даних встановили, що 25 серпня внаслідок ураження нафтопереробного заводу «Афипский» в Краснодарському краї РФ підтверджено пошкодження технологічної установки ЕЛОУ АТ, установки газофракціонування та ділянки трубопроводу.

Робота по ключових об'єктах противника триває.

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