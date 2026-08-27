Росія запустила ШІ-фейк про військовослужбовців 119-ї бригади тероборони

Військові нібито "скаржаться на командування підрозділу, побори, знущання та заявляють про свою втечу з лінії бойового зіткнення".

Росія запустила черговий фейк, згенерований штучним інтелектом, що спрямований на дискредитацію Сил оборони України.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформацїі.

У мережі TikTok та у ворожих Telegram-каналах поширюють ролик, на якому нібито троє військовослужбовців 119-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ скаржаться на командування підрозділу, побори, знущання, та заявляють про свою втечу з лінії бойового зіткнення.

Насправді це відео згенероване штучним інтелектом, що підтвердила перевірка запису спеціалізованими сервісами.

“Мета подібних ворожих вкидів – підірвати довіру українців до Сил оборони, деморалізувати особовий склад та дискредитувати українських захисників. Російська пропаганда регулярно вдається до використання ШІ-технологій для маніпуляцій, намагаючись сфабрикувати "свідчення" з лінії фронту та посіяти зневіру в українському суспільстві”, – зазначили у ЦПД.