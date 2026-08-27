Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що після візиту до Москви керівника ЦРУ Джона Реткліффа загроза від Росії для балтійської країни не змінилася.

Про це повідомляє Bloomberg.

“Протягом усієї агресії Росії проти України посадовці Сполучених Штатів регулярно зустрічалися з представниками Росії, тому візит директора ЦРУ не слід розглядати як ключовий”, – йдеться у його заяві.

Візит відбувся після попереджень представників розвідки про те, що російські служби безпеки розглядають можливості гібридної війни, яка може включати саботаж інфраструктури або атаки під чужим прапором проти країн Балтії та Польщі.

Президент Литви Гітанас Науседа заявив раніше, що візит директора Центрального розвідувального управління США, ймовірно, був спрямований на послаблення геополітичної напруженості після зростання кількості актів саботажу у регіоні.