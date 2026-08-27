У Варшаві затримали трьох росіян: у квартирі знайшли нелегальну зброю та боєприпаси

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У Варшаві правоохоронці затримали трьох громадян Росії чеченського походження. Під час обшуку квартири поліцейські виявили три одиниці вогнепальної зброї та боєприпаси. У двох пістолетів були стерті заводські номери.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Польщі Марчін Кєрвінський в соцмережі Х.

Операцію провели співробітники Відділу боротьби з терором кримінальним і вбивствами столичної поліції спільно з Центром антитерористичних операцій Агентства внутрішньої безпеки Польщі.

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Trzech zatrzymanych Rosjan czeczeńskiego pochodzenia, nielegalna broń palna wraz z amunicją w mieszkaniu na warszawskiej Woli – efekt sprawnie przeprowadzonej akcji funkcjonariuszy @Policja_KSP i @ABW_GOV_PL 👏 pic.twitter.com/uGJHov4FFN — Marcin Kierwiński (@MKierwinski) August 27, 2026

Правоохоронці отримали інформацію про можливу діяльність організованої злочинної групи у квартирі, пише Polsat.

Затримання відбулося протягом 22-23 серпня. На місці поліцейські виявили трьох чоловіків віком 21, 24 та 42 роки. Зброю та боєприпаси знайшли в одній із шаф.

42-річному чоловікові вже висунули обвинувачення у незаконному зберіганні вогнепальної зброї та боєприпасів без відповідного дозволу. Суд за клопотанням прокуратури призначив йому тримісячний тимчасовий арешт. За польським законодавством йому загрожує від шести місяців до восьми років позбавлення волі.

Щодо двох інших затриманих правоохоронці ухвалили окремі рішення. 24-річного чоловіка мають депортувати з Польщі – відповідну процедуру вже розпочали. 21-річного допитали як свідка, після чого відпустили.