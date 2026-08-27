Програма уряду без гривень: як з тексту зникли мінімальна пенсія і зарплата вчителя
Програма уряду без гривень: як з тексту зникли мінімальна пенсія і зарплата вчителя
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
Голова ОУН Богдан Червак: «Коновалець принципово відмовлявся від посад в уряді, бо вважав, що головне — це збройні сили, фронт»
Голова ОУН Богдан Червак: «Коновалець принципово відмовлявся від посад в уряді, бо вважав, що головне — це збройні сили, фронт»
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
Росіяни атакували Київ балістикою та крилатими ракетами. 15 загиблих, понад 30 поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою та крилатими ракетами. 15 загиблих, понад 30 поранених (оновлено)
З фінальної редакції Програми уряду на 2026-2027 зникли мінімальна пенсія 6000 гривень і орієнтир зарплати вчителя
ЕксклюзивЗ фінальної редакції Програми уряду на 2026-2027 зникли мінімальна пенсія 6000 гривень і орієнтир зарплати вчителя
Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
Владислав Польський, командир роти, який вивіз пікапом поранених: «Ще хвилин 10–15, і все було б сумно»
Владислав Польський, командир роти, який вивіз пікапом поранених: «Ще хвилин 10–15, і все було б сумно»
ГоловнаСвіт

У Варшаві затримали трьох росіян: у квартирі знайшли нелегальну зброю та боєприпаси

Усі чоловіки – чеченського походження.

У Варшаві затримали трьох росіян: у квартирі знайшли нелегальну зброю та боєприпаси
Ілюстративне фото
Фото: PAP

У Варшаві правоохоронці затримали трьох громадян Росії чеченського походження. Під час обшуку квартири поліцейські виявили три одиниці вогнепальної зброї та боєприпаси. У двох пістолетів були стерті заводські номери.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Польщі Марчін Кєрвінський в соцмережі Х.

Операцію провели співробітники Відділу боротьби з терором кримінальним і вбивствами столичної поліції спільно з Центром антитерористичних операцій Агентства внутрішньої безпеки Польщі. 

Реклама

Правоохоронці отримали інформацію про можливу діяльність організованої злочинної групи у квартирі, пише Polsat.

Затримання відбулося протягом 22-23 серпня. На місці поліцейські виявили трьох чоловіків віком 21, 24 та 42 роки. Зброю та боєприпаси знайшли в одній із шаф.

42-річному чоловікові вже висунули обвинувачення у незаконному зберіганні вогнепальної зброї та боєприпасів без відповідного дозволу. Суд за клопотанням прокуратури призначив йому тримісячний тимчасовий арешт. За польським законодавством йому загрожує від шести місяців до восьми років позбавлення волі.

Щодо двох інших затриманих правоохоронці ухвалили окремі рішення. 24-річного чоловіка мають депортувати з Польщі – відповідну процедуру вже розпочали. 21-річного допитали як свідка, після чого відпустили.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies