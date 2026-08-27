Програма уряду без гривень: як з тексту зникли мінімальна пенсія і зарплата вчителя
Програма уряду без гривень: як з тексту зникли мінімальна пенсія і зарплата вчителя
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
Голова ОУН Богдан Червак: «Коновалець принципово відмовлявся від посад в уряді, бо вважав, що головне — це збройні сили, фронт»
Голова ОУН Богдан Червак: «Коновалець принципово відмовлявся від посад в уряді, бо вважав, що головне — це збройні сили, фронт»
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
Росіяни атакували Київ балістикою та крилатими ракетами. 15 загиблих, понад 30 поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою та крилатими ракетами. 15 загиблих, понад 30 поранених (оновлено)
З фінальної редакції Програми уряду на 2026-2027 зникли мінімальна пенсія 6000 гривень і орієнтир зарплати вчителя
ЕксклюзивЗ фінальної редакції Програми уряду на 2026-2027 зникли мінімальна пенсія 6000 гривень і орієнтир зарплати вчителя
Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
Владислав Польський, командир роти, який вивіз пікапом поранених: «Ще хвилин 10–15, і все було б сумно»
Владислав Польський, командир роти, який вивіз пікапом поранених: «Ще хвилин 10–15, і все було б сумно»
ГоловнаСвіт

КНДР обіцяє відповідь на можливий продаж Сполученими Штатами ракет Південній Кореї

Раніше Вашингтон схвалив потенційний продаж Сеулу тактичних ракет AIM-9X та пов’язаного з ними обладнання.

КНДР обіцяє відповідь на можливий продаж Сполученими Штатами ракет Південній Кореї
Ракета AIM-9X Sidewinder
Фото: navair.navy.mil

КНДР розкритикувала можливий продаж ракет США Південній Кореї, пообіцявши дати “рішучу відповідь на ворожі дії, що підвищують напруженість у регіоні”.

Про це пише Bloomberg з посиланням на державні ЗМІ.

“Ми не можемо ігнорувати негативний вплив продажу США своєї зброї Республіці Корея на регіональну безпекову ситуації”, – заявив речник Міністерства закордонних справ Північної Кореї.

Реклама

Раніше США схвалили потенційний продаж тактичних ракет AIM-9X та пов’язаного з ними обладнання Південній Кореї для покращення її протиповітряної оборони та стримування агресії в регіоні.

Пхеньян також розкритикував плани Вашингтона фінансувати зусилля щодо боротьби з порушеннями прав людини в Північній Кореї, назвавши цей крок “новою загрозою”, яка створює нестабільність у соціальній системі країни.

Заява Північної Кореї пролунала через тиждень після того, як Пекін здійснив масований запуск балістичних ракет малої дальності у напрямку Східного моря. Таким чином КНДР фактично проігнорувала спроби президента Дональда Трампа відновити діалог із її лідером Кім Чен Ином.

Читайте такожТрамп хоче організувати восени зустріч з Кім Чен Ином

Зазначимо, запуск ракет відбувся на тлі спільних військових навчань Південної Кореї та США, які проходять цього тижня. Їхню тривалість і масштаб було скорочено за наказом американського президента.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies