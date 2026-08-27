КНДР обіцяє відповідь на можливий продаж Сполученими Штатами ракет Південній Кореї

Раніше Вашингтон схвалив потенційний продаж Сеулу тактичних ракет AIM-9X та пов’язаного з ними обладнання.

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КНДР розкритикувала можливий продаж ракет США Південній Кореї, пообіцявши дати “рішучу відповідь на ворожі дії, що підвищують напруженість у регіоні”.

Про це пише Bloomberg з посиланням на державні ЗМІ.

“Ми не можемо ігнорувати негативний вплив продажу США своєї зброї Республіці Корея на регіональну безпекову ситуації”, – заявив речник Міністерства закордонних справ Північної Кореї.

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Раніше США схвалили потенційний продаж тактичних ракет AIM-9X та пов’язаного з ними обладнання Південній Кореї для покращення її протиповітряної оборони та стримування агресії в регіоні.

Пхеньян також розкритикував плани Вашингтона фінансувати зусилля щодо боротьби з порушеннями прав людини в Північній Кореї, назвавши цей крок “новою загрозою”, яка створює нестабільність у соціальній системі країни.

Заява Північної Кореї пролунала через тиждень після того, як Пекін здійснив масований запуск балістичних ракет малої дальності у напрямку Східного моря. Таким чином КНДР фактично проігнорувала спроби президента Дональда Трампа відновити діалог із її лідером Кім Чен Ином.

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Зазначимо, запуск ракет відбувся на тлі спільних військових навчань Південної Кореї та США, які проходять цього тижня. Їхню тривалість і масштаб було скорочено за наказом американського президента.