Трамп хоче організувати восени зустріч з Кім Чен Ином

Видання The Wall Street Journal стверджує, що президент США Дональд Трамп вимагає від своїх радників підготувати його зустріч з корейським диктатором Кім Чен Ином вже цієї осені.

Господар Білого дому прагне відродити свій дипломатичний проєкт часів першої каденції, який полягає у спробі переконати КНДР зупинити розвиток ядерної програми.

Однією з ознак планування зустрічі Трампа і Кім Чен Ина є рішення республіканця скоротити військові навчання з Південною Кореєю. Він пояснив це не лише образою на Сеул через відмову брати участь у війні проти Ірану, але й "чудовими стосунками" з північнокорейським лідером.

Трамп хоче, щоб спілкування з Кім Чен Ином відбулося під час його наступної поїздки до Азії. У листопаді президент має взяти участь у саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, який прийматиме китайський Шеньчжень.

Під час першої каденції Трамп зустрічався з Кімом тричі: у Сінгапурі, Ханої та на кордоні між Північною та Південною Кореєю.