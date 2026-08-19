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На півдні Іспанії стався землетрус, є постраждалі

Пам'ятка ЮНЕСКО була зачиненою для туристів.

На півдні Іспанії стався землетрус, є постраждалі
Землетрус в Гранаді
Фото: EPA/UPG

У південних районах Іспанії було зафіксовано землетрус силою 4,8 бала, епіцентр якого був розташований у 10 кілометрах від історичного міста Гранада.

Як пише BBC, внаслідок підземних поштовхів були легко поранені щонайменше троє людей. Руйнувань зазнали деякі будівлі, на автівки впали цегла та бетон. Тисячі людей намагалися якомога швидше залишити приміщення, щоб уникнути обвалів під час очікуваних афтершоків.

Через землетрус у Гранаді та інших населених пунктах припинили роботу музеї, адміністративні будівлі та спортивні центри. Палац Альгамбра, який входить до списку світової спадщини ЮНЕСКО і щорічно приваблює мільйони туристів, припинив приймати відвідувачів до кінця робочого дня. 

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