Франція висилає двох іранських дипломатів у відповідь на залякування своїх дипломатів у Тегерані минулого місяця.
Про це пише Bloomberg, цитуючи заяву міністра закордонних справ Франції.
«Я оголосив, що цей неприпустимий вчинок матиме наслідки. Це вже зроблено. Двох іранських дипломатів у Франції буде вислано найближчими днями», – написав Жан-Ноель Барро.
Що передувало?
19 липня у Тегерані на двох французьких дипломатів скоїли напад через підтримку Францією іранських митців, науковців та дослідників, які живуть під репресіями іранського уряду.
Барро заявив, що дипломати стали мішенню з боку іранських чиновників і постраждали від “надзвичайно серйозного акту залякування” з боку служб безпеки Ісламської республіки.
Він додав, що обох затримали на кілька годин без причини, допитали, а з одного фізично знущалися, перш ніж вони змогли повернутися до посольства.
В МЗС Ірану заявили, що дипломати “втручалися у внутрішні справи Ірану під приводом взаємодії з громадянським суспільством”.