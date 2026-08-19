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Франція висилає двох іранських дипломатів

Це відповідь країни на нещодавнє залякування французьких дипломатів у Тегерані.

Франція висилає двох іранських дипломатів
Очільник МЗС Франції Жан-Ноель Барро
Фото: EPA/UPG

Франція висилає двох іранських дипломатів  у відповідь на залякування своїх дипломатів у Тегерані минулого місяця.

Про це пише Bloomberg, цитуючи заяву міністра закордонних справ Франції.

«Я оголосив, що цей неприпустимий вчинок матиме наслідки. Це вже зроблено. Двох іранських дипломатів у Франції буде вислано найближчими днями», – написав Жан-Ноель Барро.

Що передувало?

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19 липня у Тегерані на двох французьких дипломатів скоїли напад через підтримку Францією іранських митців, науковців та дослідників, які живуть під репресіями іранського уряду.

 Барро заявив, що дипломати стали мішенню з боку іранських чиновників і постраждали від “надзвичайно серйозного акту залякування” з боку служб безпеки Ісламської республіки.

Він додав, що обох затримали на кілька годин без причини, допитали, а з одного фізично знущалися, перш ніж вони змогли повернутися до посольства.

В МЗС Ірану заявили, що дипломати “втручалися у внутрішні справи Ірану під приводом взаємодії з громадянським суспільством”.

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