ЦПД: Гана офіційно закликала Росію припинити вербування своїх громадян для участі у війні проти України

Таку вимогу озвучили під час зустрічі міністрів закордонних справ Гани та Росії.

Гана на офіційному рівні закликала Росію припинити вербування своїх громадян для участі у війні проти України. Відповідну вимогу озвучили під час зустрічі міністрів закордонних справ Гани та РФ.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Як зазначає ЦПД, Лавров підтвердив, що аналогічні «прохання» щодо припинення вербування громадян надходять і від інших африканських держав, зокрема ПАР, Кенії та Ботсвани.

За даними міжнародних медіа, лише до кінця 2025 року Росія завербувала для участі у війні близько 18 тисяч громадян зі 128 країн Африки, Азії та Латинської Америки. Щонайменше 3,3 тис. з них були вбиті. До кінця цього року РФ планує втягнути у війну ще щонайменше 18,5 тис. іноземних громадян.

Щоб завербувати найманців, росіяни обіцяють їм роботу «тілоохоронцями», великі гроші, громадянство Росії тощо.

"кремль прагне компенсувати величезні втрати армії рф на фронті у будь-який спосіб, і за рахунок найманців з країн Глобального Півдня зокрема", - заявили в ЦПД.