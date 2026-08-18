У липні 2024 року він вступив до лав СУ та проходив службу в складі 79-ї окремої десантно-штурмової бригади.

На фронті загинув український музикант із Києва, учасник гурту "Руки'в Брюки" та військовослужбовець Анатолій Ткач.

Про це повідомила його сестра Валентина Ткач.

"Я не знаходжу слів. Я б ніколи не хотіла писати цього. Мій світ наче стерся. Анатолій, мій брат, мій найкращий друг — загинув", - написала вона у фейсбуці.

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Лідер гурту Олександр Ремез зазначив, що Ткач був принциповим та відповідальним товаришем.

"Ще немає розуміння, що я тебе більше не побачу і ніде не зустріну, і не отримаю відповідь на повідомлення… Спочивай з миром, мій принциповий, відповідальний товаришу. Ткач Анатолій Сергійович загинув. Ненавиджу русню" - написав він.

Що відомо про Анатолія Ткача

Анатолій здобував освіту в Київському політехнічному інституті. Він відомий як барабанщик київського гурту "Руки'в Брюки" (РвБ), що грає в стилях американської музики 1940-х - 1960-х років. До колективу він долучився невдовзі після його заснування Олександром Ремезом у 2007 році, а до цього грав у складі гурті Los Fartos.

У липні 2024 року він вступив до лав Збройних Сил України та проходив службу в складі 79-ї окремої десантно-штурмової бригади.