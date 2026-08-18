​Сибіга закликав повернутися до обговорення використання заморожених активів РФ для України

Тимчасовий виконувач обов’язків міністра закордонних справ Андрій Сибіга вважає, що настав час активізувати роботу над юридичним механізмом використання заморожених російських активів для підтримки України.

Про це він заявив на спільній пресконференції з віцепрем'єр-міністром, міністром закордонних справ, європейських справ та співробітництва з розвитку Королівства Бельгія Максімом Прево, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Ми вважаємо, що зараз настав час активно повернути тематику заморожених активів для обговорення чітких юридичних механізмів, як можна їх використати Україні", - сказав Сибіга.

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Він назвав це справедливим, адже за оцінками Світового банку станом на сьогодні шкода, нанесена Росією, українській інфраструктурі становить понад 600 мільярдів доларів.

"Це складно одній державі подолати, і тим більше ця війна не про Україну. Україна зараз тримає край, захищає свободу всієї Європи і платить при цьому найвищу ціну: віддає життя своїх воїнів", – наголосив Сибіга.

Він також зазначив, що Україні необхідно для макрофінансової стабільності мати таку підтримку.

Сибіга подякував бельгійській стороні, яка є одним з лідерів такої підтримки.

"І, власне, заморожені активи – це є один з тих фундаментальних треків, який може суттєво нас посилити – за рахунок прямого використання російських коштів. Тому ми, як Україна, будемо це активно обговорювати в європейських столицях і не лише європейських столицях. І дуже сподіваємося вийти на чіткі конкретні рішення", – наголосив Сибіга, додавши, що "це має бути колективне рішення і колективна відповідальність".