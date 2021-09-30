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Саркозі отримав рік позбавлення волі за незаконне фінансування передвиборчої кампанії

Справа стосувалась виборів 2012 року, які він програв Олланду.

Фото: EPA/UPG

Суд у Парижі визнав колишнього президента Франції Ніколя Саркозі винним у порушенні закону при фінансуванні своєї передвиборчої кампанії в 2012 році та призначив йому покарання у вигляді одного року позбавлення волі.

Про це повідомляє AFP.

Суд дозволив Саркозі відбувати покарання вдома, одягнувши електронний браслет для моніторингу. За ним також залишається право на подачу апеляції.

Саркозі покарали за те, що у 2012 році він вдвічі перевищив дозволений ліміт на виборчу кампанію, провівши серію мітингів у американському стилі. Витрати на кампанію становили 42,8 млн євро при дозволених 22,5 млн євро. Справа відома як "скандал Бігмаліон" - за назвою піар-фірми, яку найняли з метою приховати реальну вартість заходів за допомогою підроблених рахунків.

Передвиборчий мітинг Саркозі у 2012 році
Фото: EPA/UPG
Передвиборчий мітинг Саркозі у 2012 році

Суд дійшов висновку, що Саркозі не організовував незаконну схему, але не міг про неї не знати. 

Розкішні мітинги не допомогли Саркозі, і вибори 2012 року виграв соціалісту Франсуа Олланд.

Пів року тому Саркозі засудили до трьох років ув’язнення (з них два - умовно) у окремій справі про корупцію та зловживання впливом. Він став першим президентом Франції, якому дали тюремний термін. Навіть Жаку Шираку, якого свого часу визнали винним у влаштуванні друзів на посади в мерії Парижа, дали два роки умовно.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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