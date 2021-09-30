Саркозі отримав рік позбавлення волі за незаконне фінансування передвиборчої кампанії

Справа стосувалась виборів 2012 року, які він програв Олланду.

Фото: EPA/UPG

Суд у Парижі визнав колишнього президента Франції Ніколя Саркозі винним у порушенні закону при фінансуванні своєї передвиборчої кампанії в 2012 році та призначив йому покарання у вигляді одного року позбавлення волі.

Про це повідомляє AFP.

#BREAKING France's Sarkozy given one-year jail term for illegal campaign finance pic.twitter.com/crzULxOO6I — AFP News Agency (@AFP) September 30, 2021

Суд дозволив Саркозі відбувати покарання вдома, одягнувши електронний браслет для моніторингу. За ним також залишається право на подачу апеляції.

Саркозі покарали за те, що у 2012 році він вдвічі перевищив дозволений ліміт на виборчу кампанію, провівши серію мітингів у американському стилі. Витрати на кампанію становили 42,8 млн євро при дозволених 22,5 млн євро. Справа відома як "скандал Бігмаліон" - за назвою піар-фірми, яку найняли з метою приховати реальну вартість заходів за допомогою підроблених рахунків.

Фото: EPA/UPG Передвиборчий мітинг Саркозі у 2012 році

Суд дійшов висновку, що Саркозі не організовував незаконну схему, але не міг про неї не знати.

Розкішні мітинги не допомогли Саркозі, і вибори 2012 року виграв соціалісту Франсуа Олланд.

Пів року тому Саркозі засудили до трьох років ув’язнення (з них два - умовно) у окремій справі про корупцію та зловживання впливом. Він став першим президентом Франції, якому дали тюремний термін. Навіть Жаку Шираку, якого свого часу визнали винним у влаштуванні друзів на посади в мерії Парижа, дали два роки умовно.