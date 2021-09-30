Кім Чен Ин заявив про готовність поновлення ліній міжкорейського зв'язку в жовтні

Лідер КНДР Кім Чен Ин заявив про готовність відновити телефонну гарячу лінію зв'язку з Південною Кореєю, але звинуватив США у продовженні перемовин без зміни "ворожої політики".

Відповідну заяву Кім Чен Ин зробив у парламенті. Про це пише Reuters з посиланням на державне ЗМІ КНДР – KCNA.

Лідер Північної Кореї сказав, що телефонні лінії зв'язку можуть відновити роботу вже у жовтні, але розкритикував "оману" Південної Кореї в тому, що він назвав "військовими провокаціями" з Півночі.

За його словами, рішення активувати лінії покликано допомогти "реалізувати очікування та бажання всієї корейської нації" відновити та встановити міцний мир в прикордонних відносинах.

Міністерство об'єднання Республіки Корея привітало пропозицію Кім Чен Ина про лінії, але не прокоментувало інші його заяви.

Напруженість у відносинах між двома корейськими державами помітно посилилася після провалу саміту між Кім Чен Ином і президентом США Дональдом Трампом у лютому 2019 року. Відтоді переговори між США та Північною Кореєю про згортання атомної програми КНДР зайшли в глухий кут.

КНДР вимкнула канали зв'язку в червні 2020 року. Після цього було підірвано спільний офіс зв'язку в прикордонному місті Кесон, створений у 2018 році для поліпшення відносин. Пхеньян також обурився тим, що з території Південної Кореї на повітряних кулях переправляли агітки, де мовилося про порушення прав людини в КДНР.

У 2020 КНДР навіть погрожувала своїй південній сусідці військовими діями, однак потім відмовилася від такої ідеї.

Після річної переви лінії зв'язку відновили в серпні 2021, але пропрацювали вони лише кілька тижнів. Після цього Корейська Народно-Демократична Республіка перестала відповідати на дзвінки Південної Кореї.