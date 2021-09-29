Євросоюз анонсував візові обмеження для білоруських чиновників

Європейська комісія запропонувала частково призупинити дію угоди про спрощення візового режиму з Білоруссю у відповідь на міграційну кризу, спровоковану режимом Олександра Лукашенка.

На сайті Єврокомісії повідомляється, що це торкнеться виключно білоруських чиновників, пов'язаних з режимом. Пересічні громадяни Білорусі продовжать користуватися умовами угоди, як і зараз.

Покарання торкнеться членів білоруських офіційних делегацій, представників державних та місцевих органів влади, суддів конституційного та верховного суду Білорусі під час перебування на посадах.

Пропозицію Єврокомісія ще має затвердити Рада Європейського союз.

Нагадаємо, що угоди про спрощення візового режиму та реадмісію між Євросоюзом і Білоруссю набули чинності в липні 2020 року. Згідно з візовою угодою, ціна на шенгенські візи для білорусів знизилася до 35 євро, а термін видачі скоротили до 10 днів.

Угода про реадмісію була однією з умов спрощення візового режиму для Білорусі. Вона зобов'язує Білорусь приймати назад осіб, які не мають права знаходитися на території Євросоюзу. У вересні 2021 року Лукашенко вніс до парламенту проєкт закону про призупинення угоди Білорусі та ЄС про реадмісію осіб, які незаконно в’їхали на територію однієї зі сторін.

У вересні 2020 року Євросоюз відмовився визнати легітимність перемоги Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі та закликав до проведення нових вільних виборів у Білорусі за спостереження ОБСЄ/БДІПЛ. Остаточно відносини між ЄС та режимом Лукашенка зіпсувалися після примусової посадки літака Ryanair у Мінську для затримання опозиційного блогера.