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Нападник на редакцію американської газети The Capital отримав шість довічних термінів

Убивця журналістів більше ніколи не вийде на свободу.

Нападник на редакцію американської газети The Capital отримав шість довічних термінів
Фото: EPA/UPG

Убивця, який у 2018 році застрелив п'ятьох співробітників американської газети The Capital, отримав шість довічних термінів, п'ять яких без права на помилування, і ще 345 років ув'язнення.

Про це повідомляється на сайті Capital Gazette.

"Вплив цієї справи просто величезний. Сказати, що підсудний продемонстрував черствість і жорсткоку зневагу до святості людського життя, - це нічого не сказати", - заявив суддя, який розглядав обвинувальний акт.

Він назвав 41-річного Джеррода Рамоса безжальним і холоднокровним убивцею.

Його жертвами стали 34-річна асистентка відділу продажів Ребекка Сміт, 65-річна редакторка спецпроєктів Венді Уінтерс, 59-річний редактор-асистент Роберт Хіаасен, 61-річний редактор Джаральд Фішман та 56-річний спортивний оглядач Джон Макнамара.

Нагадаємо, що 28 червня 2018 року в редакцію газети Capital у штаті Меріленд увірвався озброєний чоловік. Він влаштував стрілянину, убивши п'ятьох осіб з метою помсти, оскільки за кілька років до того у газеті вийшла стаття про Рамоса і його домагання до колишньої однокласниці. Після статті Рамос почав погрожувати журналістам і писати злі коментарів під новинами на сайті газети.

Газета The Capital була заснована у 1884 році, видання вважається одним із провідних джерел місцевих новин у Меріленді. Редакція газети неодноразового нагороджувалась за свої розслідування, а у 2019 році отримала Пулітцерівську премію за висвітлення нападу на власну редакцію

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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