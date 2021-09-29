Нападник на редакцію американської газети The Capital отримав шість довічних термінів

Убивця журналістів більше ніколи не вийде на свободу.

Убивця, який у 2018 році застрелив п'ятьох співробітників американської газети The Capital, отримав шість довічних термінів, п'ять яких без права на помилування, і ще 345 років ув'язнення.

Про це повідомляється на сайті Capital Gazette.

"Вплив цієї справи просто величезний. Сказати, що підсудний продемонстрував черствість і жорсткоку зневагу до святості людського життя, - це нічого не сказати", - заявив суддя, який розглядав обвинувальний акт.

Він назвав 41-річного Джеррода Рамоса безжальним і холоднокровним убивцею.

Його жертвами стали 34-річна асистентка відділу продажів Ребекка Сміт, 65-річна редакторка спецпроєктів Венді Уінтерс, 59-річний редактор-асистент Роберт Хіаасен, 61-річний редактор Джаральд Фішман та 56-річний спортивний оглядач Джон Макнамара.

Нагадаємо, що 28 червня 2018 року в редакцію газети Capital у штаті Меріленд увірвався озброєний чоловік. Він влаштував стрілянину, убивши п'ятьох осіб з метою помсти, оскільки за кілька років до того у газеті вийшла стаття про Рамоса і його домагання до колишньої однокласниці. Після статті Рамос почав погрожувати журналістам і писати злі коментарів під новинами на сайті газети.

Газета The Capital була заснована у 1884 році, видання вважається одним із провідних джерел місцевих новин у Меріленді. Редакція газети неодноразового нагороджувалась за свої розслідування, а у 2019 році отримала Пулітцерівську премію за висвітлення нападу на власну редакцію.