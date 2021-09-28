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Ford і корейська SK інвестують рекордні для американського автопрому $11,4 млрд у виробництво електрокарів

Компанії побудують чотири заводи у Теннессі і Кентуккі.

Ford і корейська SK інвестують рекордні для американського автопрому $11,4 млрд у виробництво електрокарів
Фото: EPA/UPG

Американська корпорація Ford Motor та корейська SK Innovation оголосили про намір інвестувати 11,4 млрд доларів у будівництво трьох заводів з виробництва літій-іонних акумуляторів для електромобілів і автоскладальну лінію для нових електричних пікапів F-Series.

Про це повідомляється на сайті Ford.

Нові заводи, які мають створити 11 тисяч робочих місць, буде побудовано у штатах Теннессі і Кентуккі. Планується, що вони почнуть працювати у 2025 році.

В рамках партнерства Ford і SK створюють спільне підприємство BlueOvalSK. Ford інвестує в компанію 7 млрд доларів, тоді як корейці - 4,4 млрд.

Ford підкреслив, що цим її інвестиції у виробництво електромобілів не обмежаться. Загалом до 2025 року компанія планує витратити понад 30 млрд доларів.

Зараз на американському ринку елетрокарів домінує Tesla Inc., і Ford дуже хоче потіснити цю компанію. "Це поворотний момент, завдяки якому Ford очолить перехід США на електротранспорт та відкриє нову еру чистого, вуглецево нейтрального виробництва", - йдеться в заяві голови Ford Білла Форда.

В Ford очікують, що у 2030 році до половини всіх автомобілів корпорації будуть електричними.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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